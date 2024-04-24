黑洞「打嗝」大揭秘！科學家重建3D模型 揭宇宙神秘面紗

銀河系中心超大質量黑洞人馬座A*（Sagittarius A*）的模擬圖（左），右圖為其周圍耀斑的3D模擬截圖，展示了耀斑可能源自吸積盤上的兩個亮點，並繞黑洞順時針旋轉。（取自 EHT Collaboration官網）

2024/04/24 11:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕黑洞就像宇宙中的「大胃王」，不斷吞噬周圍的物質，但有時它也會「打嗝」，噴射出高能物質和能量，形成壯觀的耀斑。這些耀斑究竟是如何形成的？科學家們一直以來都很好奇。

最近，美國加州理工學院（California Institute of Technology）的研究團隊利用一種類似醫院CT掃描的3D技術，重建了銀河系中心超大質量黑洞「人馬座A*」（Sagittarius A*）附近的高能爆發事件圖，讓我們得以更清晰地看到黑洞周圍的「亮點」是如何形成的。

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科學家們早就知道，圍繞黑洞旋轉的物質會周期性地噴發，形成耀斑，這些耀斑可以在X射線、紅外線和無線電波中觀測到。但要重建這些耀斑的3D結構，卻一直是個難題。

加州理工學院的研究團隊利用一種名為「軌道偏振層析成像」（orbital tomography）的新技術，成功地重建了「人馬座A*」附近耀斑的3D模型。這就像醫生用CT掃描來觀察人體內部結構一樣，科學家們利用這種技術，將「人馬座A*」附近的耀斑，「看」得清清楚楚。

結果發現，耀斑可能源於吸積盤（accretion disk）上的兩個亮點，吸積盤幾乎是正對著地球的。這兩個亮點像旋轉木馬一樣繞著黑洞順時針旋轉，其軌道半徑約為地球到太陽距離的一半。

這項研究成果於4月22日發表在《自然·天文學》（Nature Astronomy）期刊上。研究人員表示，重建後的耀斑結構與之前的電腦模擬結果類似，驗證了我們對黑洞周圍極端環境的大致理解。

這項研究不僅讓我們更深入地了解了黑洞的「打嗝」現象，也為未來研究其他宇宙現象提供了新的思路和方法。

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