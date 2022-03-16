為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北約秘書長：10萬美軍駐歐 全力確保戰事不擴散

    北約（NATO）成員國國防部長今天齊聚開會，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會前表示，今天會議重點是討論俄羅斯侵略烏克蘭，軍事行動除傷害烏克蘭人民，也改變了歐洲安全情勢。（）

    北約（NATO）成員國國防部長今天齊聚開會，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會前表示，今天會議重點是討論俄羅斯侵略烏克蘭，軍事行動除傷害烏克蘭人民，也改變了歐洲安全情勢。（）

    2022/03/16 23:25

    〔中央社〕北大西洋公約組織今天針對烏克蘭戰火召開國防部長會議，秘書長史托騰柏格表示，目前歐洲有數十萬軍力高度戒備，其中有10萬美軍駐在歐洲，另重申北約將全力確保戰火不會擴散。

    北約（NATO）成員國國防部長今天齊聚開會，包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）也與會。

    北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會前表示，今天會議重點是討論俄羅斯侵略烏克蘭，軍事行動除傷害烏克蘭人民，也改變了歐洲安全情勢，因此北約盟國對俄羅斯實施嚴厲制裁外，也向烏克蘭提供包括軍事、財政和人道主義支持。

    史托騰柏格指出，北約正在強化集體防禦，目前有數十萬軍人處於高度戒備狀態，其中有10萬美軍在歐洲，並表示歐洲有更多的美軍是跨大西洋團結的強烈訊息。

    他說，今天會議不僅討論俄國的侵略，還將討論這場侵略帶來更長期的影響，北約應如何進一步強化威懾和防禦能力，避免莫斯科對北約捍衛所有盟國的誤判空間。

    但他重申，北約有責任確保這場危機不會升級到烏克蘭以外，因此將會在北約東翼大幅增加部隊，保持戰備狀態和更多的裝備。

    根據外媒報導，美國近期在歐洲的駐軍人數從大約8萬人增加到約10萬人，幾乎與1997年美國和北約盟國開始擴大聯盟範圍時一樣多，至於美軍會停留多久尚待觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷認了！俄國遭受制裁苦果 通貨膨脹、失業增加
    2022/03/16 23:17

    普廷認了！俄國遭受制裁苦果 通貨膨脹、失業增加
    籲拜登成「和平領導者」！澤倫斯基美國會演說 全場起立致敬
    2022/03/16 22:37

    籲拜登成「和平領導者」！澤倫斯基美國會演說 全場起立致敬

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    俄侵烏促北歐3國省思：不對抗真能「永保安康」？
    2022/03/16 19:50

    俄侵烏促北歐3國省思：不對抗真能「永保安康」？
    烏克蘭有權自衛！ 北約將繼續提供武器
    2022/03/16 16:59

    烏克蘭有權自衛！ 北約將繼續提供武器

    新北曾進益聲援愛媽團體 要求法官重判虐貓嫌犯
    不讓普廷如意 北約擬在東歐部署更多軍隊、飛彈
    2022/03/16 13:29

    不讓普廷如意 北約擬在東歐部署更多軍隊、飛彈
    若烏俄戰事持續延燒 《美聯社》：駐歐美軍可能達到冷戰後最多
    2022/03/16 13:16

    若烏俄戰事持續延燒 《美聯社》：駐歐美軍可能達到冷戰後最多
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播