太傻！俄軍佔領刻松 直升機進駐機場「成烏軍空襲標靶」

2022/03/16 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯日前宣布,全面控制烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松(Kherson),也將直升機部署於刻松機場,不過隨即成為烏克蘭空軍空襲標靶,部分直升機直接被摧毀。

俄羅斯持續進犯烏克蘭各大港市,俄國防部近日宣布,全面控制刻松,並持續在此增兵,也將武裝直升機部署在刻松機場。

請繼續往下閱讀...

不過這樣的舉動確實不太明智,英國智庫國際戰略研究所(IISS)國防研究員登普希(Joseph Dempsey)就在推特上轉發美國衛星影像服務提供商「Planet Labs」公司拍下的畫面,可以看見,刻松機場冒出濃濃黑煙,衝上天際。

從畫面中可以得知,部分俄國直升機成為烏克蘭空軍的標靶,有些被徹底摧毀,也有多架出現損壞,詳細狀況未明。

15 March satellite imagery @planet of Kherson Airport appears to show a number of #Russia ????????helicopters destroyed or damaged following reported #Ukraine ???????? strike (46.67358° N, 32.50764° E) pic.twitter.com/x1vxjoeDtt