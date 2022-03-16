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    太傻！俄軍佔領刻松 直升機進駐機場「成烏軍空襲標靶」

    俄羅斯日前宣布，全面控制烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松（Kherson），也將直升機部署於刻松機場，不過隨即成為烏克蘭空軍空襲標靶，部分直升機直接被摧毀。（翻攝自推特）

    俄羅斯日前宣布，全面控制烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松（Kherson），也將直升機部署於刻松機場，不過隨即成為烏克蘭空軍空襲標靶，部分直升機直接被摧毀。（翻攝自推特）

    2022/03/16 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前宣布，全面控制烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松（Kherson），也將直升機部署於刻松機場，不過隨即成為烏克蘭空軍空襲標靶，部分直升機直接被摧毀。

    俄羅斯持續進犯烏克蘭各大港市，俄國防部近日宣布，全面控制刻松，並持續在此增兵，也將武裝直升機部署在刻松機場。

    不過這樣的舉動確實不太明智，英國智庫國際戰略研究所（IISS）國防研究員登普希（Joseph Dempsey）就在推特上轉發美國衛星影像服務提供商「Planet Labs」公司拍下的畫面，可以看見，刻松機場冒出濃濃黑煙，衝上天際。

    從畫面中可以得知，部分俄國直升機成為烏克蘭空軍的標靶，有些被徹底摧毀，也有多架出現損壞，詳細狀況未明。

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