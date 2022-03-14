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    失聯5天！韓網紅「李根大尉」戰死烏克蘭文件瘋傳 疑點曝光

    南韓76萬YouTuber「李根大尉」（右）已失聯5天，網路瘋傳他已戰死烏克蘭，不過有韓媒根據文件疑點懷疑消息真實性。（翻攝自IG）

    南韓76萬YouTuber「李根大尉」（右）已失聯5天，網路瘋傳他已戰死烏克蘭，不過有韓媒根據文件疑點懷疑消息真實性。（翻攝自IG）

    2022/03/14 10:52

    〔即時新聞／綜合報導〕37歲南韓知名YouTuber李根大尉（이근대위），日前與另外兩名南韓人遠赴烏克蘭加入義勇軍，不過入境後已有5天沒有消息，加上俄羅斯宣稱以飛彈打擊烏克蘭西部邊境亞沃利夫（Yavoriv），殺死180名「外國傭兵」，更讓外界擔心李根大尉安危，網傳一份烏克蘭文與韓文並陳的李根大尉戰死公告，不過經檢驗後，認為應該是假消息。

    近日網路上瘋傳李根大尉戰死烏克蘭消息，這份烏克蘭文與韓文並陳的文件顯示，在距基輔15公里外的一次特別行動中，有3名韓國人在行動中陣亡，經確認是李根大尉和他的隊友，但南韓媒體發現該文件文法不通順，該文章不是由烏克蘭原文翻譯成韓文，而是用韓文寫成並翻譯成烏克蘭文，部分單詞是使用Google機翻譯才可能會出現的詞彙，推測是假消息。

    南韓外交部也並未發布南韓公民在當地身亡的訊息，除了李根大尉一行人外，目前仍在烏克蘭的韓國公民約有28人。

    37歲的李根大尉是海軍特戰隊出身，經常分享軍事知識，也是知名YouTuber，擁有76.5萬訂閱，看到烏克蘭總統向世界請求援助時，立刻響應號召，不過他的計畫遭到南韓政府強烈反對，並告訴他若是執意要前往烏克蘭，將會採取法律行動，不僅會吊銷其護照，恐還要罰錢，但李根大尉表示會承擔所有的責任，直接遠赴烏克蘭參戰。

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