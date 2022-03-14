烏俄第四輪談判14日登場 烏西邊境遭俄軍攻擊（不斷更新）

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭，至今已進入第四週。圖為烏軍士兵。（法新社）

2022/03/14 10:20

首次上稿：08:59

更新時間：10:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁， 2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月14日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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＊法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）13日接連和美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基通話，努力達成俄烏和平與停火。

＊英國國防部更新情報指出，俄羅斯海軍已完成對烏克蘭的黑海海岸線封鎖，在未來幾週，俄軍有可能會進行兩棲登陸行動。

＊美國50歲記者雷諾（Brent Renaud），傳出在基輔附近的伊爾平（Irpin）遭到俄軍槍殺，美國《時代雜誌》發表聲明指出，雷諾在烏克蘭地區從事專注於全球難民危機的TIME Studios項目，公司對失去雷諾一事感到震驚。

＊俄羅斯國防部聲稱，俄軍利用遠程武器進行精準打擊，在烏克蘭西部邊境的亞沃利夫（Yavoriv）殺死180名「外國傭兵」，摧毀大量國際軍援。烏克蘭國防部反駁俄軍說法，強調「這是典型的俄羅斯宣傳戰手法」。

＊烏克蘭官員與警方13日都指控，俄軍在城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。

＊克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯與烏克蘭的最新一輪談判將於14日登場。

＊烏克蘭地方當局表示，自俄軍入侵至今，南部港口城市馬立波（Mariupol）已有超過2100名平民被殺。

＊繼梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）被佔領該市的俄軍士兵綁架之後，聶伯羅魯尼市（Dniprorudne）的市長也被俄軍綁架，歐盟對此強烈譴責。

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