為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏俄第四輪談判14日登場 烏西邊境遭俄軍攻擊（不斷更新）

    俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭，至今已進入第四週。圖為烏軍士兵。（法新社）

    俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭，至今已進入第四週。圖為烏軍士兵。（法新社）

    2022/03/14 10:20

    首次上稿：08:59
    更新時間：10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁， 2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月14日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）13日接連和美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基通話，努力達成俄烏和平與停火。

    ＊英國國防部更新情報指出，俄羅斯海軍已完成對烏克蘭的黑海海岸線封鎖，在未來幾週，俄軍有可能會進行兩棲登陸行動。

    ＊美國50歲記者雷諾（Brent Renaud），傳出在基輔附近的伊爾平（Irpin）遭到俄軍槍殺，美國《時代雜誌》發表聲明指出，雷諾在烏克蘭地區從事專注於全球難民危機的TIME Studios項目，公司對失去雷諾一事感到震驚。

    ＊俄羅斯國防部聲稱，俄軍利用遠程武器進行精準打擊，在烏克蘭西部邊境的亞沃利夫（Yavoriv）殺死180名「外國傭兵」，摧毀大量國際軍援。烏克蘭國防部反駁俄軍說法，強調「這是典型的俄羅斯宣傳戰手法」。

    ＊烏克蘭官員與警方13日都指控，俄軍在城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。

    ＊克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯與烏克蘭的最新一輪談判將於14日登場。

    ＊烏克蘭地方當局表示，自俄軍入侵至今，南部港口城市馬立波（Mariupol）已有超過2100名平民被殺。

    ＊繼梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）被佔領該市的俄軍士兵綁架之後，聶伯羅魯尼市（Dniprorudne）的市長也被俄軍綁架，歐盟對此強烈譴責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再度呼籲設禁飛區 澤倫斯基：俄飛彈掉到北約只是時間問題
    2022/03/14 08:46

    再度呼籲設禁飛區 澤倫斯基：俄飛彈掉到北約只是時間問題
    AMBA、AACSB聯合聲明 暫停俄羅斯教育機構會員資格
    2022/03/14 08:39

    AMBA、AACSB聯合聲明 暫停俄羅斯教育機構會員資格

    三重首選右岸 上河滙擁雙公園雙校園
    俄軍稱殺死180名「外籍傭兵」 烏克蘭反駁：典型宣傳戰手法
    2022/03/14 08:07

    俄軍稱殺死180名「外籍傭兵」 烏克蘭反駁：典型宣傳戰手法
    傳俄羅斯要求中國提供軍事裝備 蘇利文示警：別幫俄國躲避制裁！
    2022/03/14 07:35

    傳俄羅斯要求中國提供軍事裝備 蘇利文示警：別幫俄國躲避制裁！

    想去全台唯一日式庭園主題飯店嗎 快來參加
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播