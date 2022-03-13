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    俄軍若用「生化武器」 波蘭總統：北約將被迫介入

    波蘭總統杜達（Andrzej Duda，見圖）13日表示，他認為普廷（Vladimir Putin）恐已準備在烏使用生化武器，一旦如此，那北約組織（Nato）可能就會被迫主動介入。（路透檔案照）

    波蘭總統杜達（Andrzej Duda，見圖）13日表示，他認為普廷（Vladimir Putin）恐已準備在烏使用生化武器，一旦如此，那北約組織（Nato）可能就會被迫主動介入。（路透檔案照）

    2022/03/13 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際局勢動盪，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）13日向外媒表示，他認為普廷（Vladimir Putin）恐已準備使用生化武器，一旦如此，那北約組織（Nato）可能就會被迫主動介入。

    據《BBC》報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第18天，近期有傳聞稱俄軍恐開始使用「生化武器」攻擊烏克蘭，對此，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）13日接受《BBC》訪問時表示，他認為這是有可能的。

    杜達表示，俄羅斯侵略烏克蘭是從二戰結束以來從未見過的戰爭規模，而普廷已經陷入窘境，所以他可能不惜使用任何手段。杜達說：「在政治上，他已經輸掉了這場戰爭；而軍事上，他也並沒有勝利。」

    而當被問到「俄軍使用生化武器是否會促使北約介入」？杜達則指出：「當然，所有人都希望他（普廷）不敢走這一步。但如果他開始使用『大規模殺傷性武器』，那整個情況都會改變。」

    杜達強調，屆時北約將必須介入談判，且會員國皆必須謹慎思考下一步該怎麼走，因為不僅是歐洲，整個世界的安全都已經受到威脅。

    據悉，杜達也在訪談中表示，波蘭不會將「米格-29戰鬥機」（MIG-29）交給烏克蘭，因為這可能令北約盟國間產生嫌隙，且將北約置於非常兩難的處境。

    此外，杜達也說，雖然他也很擔心俄羅斯侵略完烏克蘭後，可能將目標轉移到波蘭，但他認為，北約目前並不能在烏克蘭上空設立禁飛區，因為這會直接導致北約與俄羅斯的軍事衝突，引爆世界大戰。

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