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    又有俄軍將領陣亡！烏克蘭軍方宣布擊斃第29軍團少將司令

    烏克蘭軍方11日宣布，擊斃第29軍團司令寇列斯尼科夫少將，也是俄軍入侵後第3名陣亡的高階將領；但俄方尚未證實。（圖取自烏克蘭武裝部隊臉書）

    烏克蘭軍方11日宣布，擊斃第29軍團司令寇列斯尼科夫少將，也是俄軍入侵後第3名陣亡的高階將領；但俄方尚未證實。（圖取自烏克蘭武裝部隊臉書）

    2022/03/12 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，自家官兵接連陣亡，更有多名指揮官戰死前線，烏克蘭軍方11日又宣布，擊斃第29軍團司令寇列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）少將，也是俄軍入侵烏克蘭後第3名陣亡的高階將領；俄方尚未證實消息，若屬實勢必重挫俄軍士氣。

    烏克蘭武裝部隊11日在臉書發文指稱，俄羅斯在入侵烏克蘭的戰事中繼續喪失軍官，「烏克蘭武裝部隊設法消滅東部軍區司令安德烈．寇列斯尼科夫少將」。

    綜合外媒報導，烏克蘭內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也指出，寇列斯尼科夫來自俄羅斯東部軍區（Eastern Military District）；第29軍團指揮部位於西伯利亞東南部的外貝加爾邊疆區。

    烏克蘭軍方8日在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）近郊擊斃俄軍第41軍團少將參謀長吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov），俄軍第41軍團少將副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）則是在3日陣亡；俄軍同一軍團一週內接連折損2名將領。

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