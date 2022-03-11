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    就是他！中國記者赴馬立波採訪 被烏克蘭人盯上懷疑是間諜

    一名中國記者被烏克蘭民眾和當地情報單位盯上，懷疑他是間諜，影片曝光引發網友熱議。（圖取自推特）

    一名中國記者被烏克蘭民眾和當地情報單位盯上，懷疑他是間諜，影片曝光引發網友熱議。（圖取自推特）

    2022/03/11 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，立場親俄的中國相當尷尬，態度舉棋不定，現在也傳出一名中國記者被烏克蘭民眾和當地情報單位盯上，懷疑他是間諜，影片曝光引發網友熱議。

    烏克蘭自由民主聯盟主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）在推特貼出一段中國媒體《鳳凰新聞》記者在烏東馬立波採訪的片段，痛批畫面中的男記者根本是間諜，「這是中國與俄羅斯佔領者合作的完整影片。那真令人噁心。朋友們，請注意普廷的這位中國朋友。嗯，你懂的」。

    不少網友也痛批，「這是一個記錄未來敵人所有動作的中國間諜」、「別懷疑了，就是！把牠抓起來！」、「期待被烏軍開槍的瞬間」、「很高機率假借採訪名義探聽佈防，洩漏情報給俄爹」、「這被逮到可能被幹掉喔」、「中國幾乎沒有真正記者，真正的記者不是已被抓，就是正要被抓。」

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