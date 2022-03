被當靶子打！俄軍戰車遭烏軍連環砲狂轟 專家：戰術非常糟

2022/03/10 23:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續中,烏克蘭軍方10日在推特貼出一段影片,稱在基輔東北部布洛瓦利(Brovary)砲轟俄羅斯戰車縱隊,讓俄軍急忙轉頭撤退,有軍事專家看完影片後直言,俄軍這支戰車縱隊展現「非常糟的戰術」。

綜合外媒報導,烏克蘭武裝部隊在推特貼出一段影片稱,烏克蘭機械化步兵第72旅和亞速部隊合作,在基輔東北方布洛瓦利使用火砲攻擊俄軍在城鎮的戰車縱隊,畫面中可見一列俄軍戰車開在大馬路上,沒多久就遭烏克蘭軍方以火砲狂轟攻擊,導致急忙轉頭撤退,不少車輛遭到摧毀。

烏軍稱,由於人員和裝備的重大損失,俄羅斯戰車縱隊被迫撤退並「轉成防禦模式」,更稱已擊斃俄羅斯戰車軍團指揮官安德烈·扎哈羅夫(Andrei Zakharov),目前此消息尚未獲得俄方證實。

總部設於荷蘭的權威事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」則指出,該影片拍攝道路為布洛瓦利可直通烏國首都基輔市的E95路,當地距離基輔市中心約35公里;曾擔任美軍陸戰隊員的俄羅斯國防政策專家李(Rob Lee)看完影片後直言,「這支靠近基輔的俄羅斯裝甲部隊表現出非常糟糕的戰術」。

李分析,這支戰車縱隊身在烏克蘭軍方的大砲射程內,讓烏軍易於逼近,但俄軍仍決定這樣集結,如此一來更容易受到攻擊。

《CNN》已對該影片進行地理定位和查證,畫面顯示俄羅斯戰車縱隊受到攻擊和撤退。

This video of a Russian military column coming under attack and retreating was geolocated to 50.587111, 30.837889 by @MrWolfih and confirmed by Bellingcat. Filmed in Brovary, northeast of Kyiv. https://t.co/fj8ukOgip0 pic.twitter.com/oc8dV4OOIR

Very poor tactics displayed by this Russian armored force so close to Kyiv. They're well within range of Ukrainian artillery in Kyiv, they're on an obvious avenue of approach, and they still decided to bunch up like this, leaving them more vulnerable to indirect fire. pic.twitter.com/3ShhyF5OsE