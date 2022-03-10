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    被當靶子打！俄軍戰車遭烏軍連環砲狂轟 專家：戰術非常糟

    烏克蘭軍方10日在推特貼出一段影片，稱在基輔東北部布洛瓦利（Brovary）砲轟俄羅斯戰車縱隊，讓俄軍急忙轉頭撤退。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    烏克蘭軍方10日在推特貼出一段影片，稱在基輔東北部布洛瓦利（Brovary）砲轟俄羅斯戰車縱隊，讓俄軍急忙轉頭撤退。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    2022/03/10 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續中，烏克蘭軍方10日在推特貼出一段影片，稱在基輔東北部布洛瓦利（Brovary）砲轟俄羅斯戰車縱隊，讓俄軍急忙轉頭撤退，有軍事專家看完影片後直言，俄軍這支戰車縱隊展現「非常糟的戰術」。

    綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊在推特貼出一段影片稱，烏克蘭機械化步兵第72旅和亞速部隊合作，在基輔東北方布洛瓦利使用火砲攻擊俄軍在城鎮的戰車縱隊，畫面中可見一列俄軍戰車開在大馬路上，沒多久就遭烏克蘭軍方以火砲狂轟攻擊，導致急忙轉頭撤退，不少車輛遭到摧毀。

    烏軍稱，由於人員和裝備的重大損失，俄羅斯戰車縱隊被迫撤退並「轉成防禦模式」，更稱已擊斃俄羅斯戰車軍團指揮官安德烈·扎哈羅夫（Andrei Zakharov），目前此消息尚未獲得俄方證實。

    總部設於荷蘭的權威事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」則指出，該影片拍攝道路為布洛瓦利可直通烏國首都基輔市的E95路，當地距離基輔市中心約35公里；曾擔任美軍陸戰隊員的俄羅斯國防政策專家李（Rob Lee）看完影片後直言，「這支靠近基輔的俄羅斯裝甲部隊表現出非常糟糕的戰術」。

    李分析，這支戰車縱隊身在烏克蘭軍方的大砲射程內，讓烏軍易於逼近，但俄軍仍決定這樣集結，如此一來更容易受到攻擊。

    《CNN》已對該影片進行地理定位和查證，畫面顯示俄羅斯戰車縱隊受到攻擊和撤退。

    有軍事專家看完影片後直言，俄軍這支戰車縱隊展現「非常糟的戰術」。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    有軍事專家看完影片後直言，俄軍這支戰車縱隊展現「非常糟的戰術」。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    畫面中可見一列俄軍戰車開在大馬路上，沒多久就遭烏克蘭軍方以火砲狂轟攻擊，導致急忙轉頭撤退，不少車輛遭到摧毀。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    畫面中可見一列俄軍戰車開在大馬路上，沒多久就遭烏克蘭軍方以火砲狂轟攻擊，導致急忙轉頭撤退，不少車輛遭到摧毀。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

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