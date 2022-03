自由的天空！基輔交響樂團廣場奏國歌 為「禁飛區」請命

2022/03/09 22:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭基輔古典交響樂團(Kyiv-Classic Symphony Orchestra)今(9)日在戰火中與國家電視台合作,於首都基輔獨立廣場露天演奏烏克蘭國歌以及歐盟盟歌,這場命名為「自由的天空」的表演,呼籲各國早日在烏克蘭領空設立「禁飛區」。

綜合外媒報導,烏克蘭基輔古典交響樂團與國家電視台合作,今天在基輔市中心的獨立廣場舉行「自由的天空」快閃演奏會,網路、電視同步直播,希望可以藉此呼籲各國早日在烏領空設立「禁飛區」。

基輔古典交響樂團接連演奏了幾首歌曲,包括烏克蘭國歌〈烏克蘭仍在人間〉以及貝多芬知名交響曲、同時也是歐盟盟歌的〈歡樂頌〉。

現場聚集了不少群眾,部分手持烏克蘭國旗揮舞,還觀眾在演奏結束後高呼「致烏克蘭(To Ukraine)!」

Happening now in Maidan Square, a concert by the Kyiv Classic Symphony Orchestra pic.twitter.com/zV6O5649bJ

Orchestra playing in Kyiv for peace, and to call for a no-fly-zone to protect Ukrainian cities and people. pic.twitter.com/iYZiD20Bo6