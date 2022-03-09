自由的天空！基輔交響樂團廣場奏國歌 為「禁飛區」請命

烏克蘭基輔古典交響樂團今天在基輔獨立廣場露天演奏烏克蘭國歌及歐盟盟歌，呼籲各國早日在烏克蘭領空設立「禁飛區」。（圖取自推特）

2022/03/09 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭基輔古典交響樂團（Kyiv-Classic Symphony Orchestra）今（9）日在戰火中與國家電視台合作，於首都基輔獨立廣場露天演奏烏克蘭國歌以及歐盟盟歌，這場命名為「自由的天空」的表演，呼籲各國早日在烏克蘭領空設立「禁飛區」。

綜合外媒報導，烏克蘭基輔古典交響樂團與國家電視台合作，今天在基輔市中心的獨立廣場舉行「自由的天空」快閃演奏會，網路、電視同步直播，希望可以藉此呼籲各國早日在烏領空設立「禁飛區」。

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基輔古典交響樂團接連演奏了幾首歌曲，包括烏克蘭國歌〈烏克蘭仍在人間〉以及貝多芬知名交響曲、同時也是歐盟盟歌的〈歡樂頌〉。

現場聚集了不少群眾，部分手持烏克蘭國旗揮舞，還觀眾在演奏結束後高呼「致烏克蘭（To Ukraine）！」

相關影片請見：

Happening now in Maidan Square, a concert by the Kyiv Classic Symphony Orchestra pic.twitter.com/zV6O5649bJ — Oz Katerji （@OzKaterji） March 9, 2022

Orchestra playing in Kyiv for peace, and to call for a no-fly-zone to protect Ukrainian cities and people. pic.twitter.com/iYZiD20Bo6 — Richard Engel （@RichardEngel） March 9, 2022

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