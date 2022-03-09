自由的天空！基輔交響樂團廣場奏國歌 為「禁飛區」請命
2022/03/09 22:55
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭基輔古典交響樂團（Kyiv-Classic Symphony Orchestra）今（9）日在戰火中與國家電視台合作，於首都基輔獨立廣場露天演奏烏克蘭國歌以及歐盟盟歌，這場命名為「自由的天空」的表演，呼籲各國早日在烏克蘭領空設立「禁飛區」。
綜合外媒報導，烏克蘭基輔古典交響樂團與國家電視台合作，今天在基輔市中心的獨立廣場舉行「自由的天空」快閃演奏會，網路、電視同步直播，希望可以藉此呼籲各國早日在烏領空設立「禁飛區」。
請繼續往下閱讀...
基輔古典交響樂團接連演奏了幾首歌曲，包括烏克蘭國歌〈烏克蘭仍在人間〉以及貝多芬知名交響曲、同時也是歐盟盟歌的〈歡樂頌〉。
現場聚集了不少群眾，部分手持烏克蘭國旗揮舞，還觀眾在演奏結束後高呼「致烏克蘭（To Ukraine）！」
相關影片請見：
Happening now in Maidan Square, a concert by the Kyiv Classic Symphony Orchestra pic.twitter.com/zV6O5649bJ— Oz Katerji （@OzKaterji） March 9, 2022
Orchestra playing in Kyiv for peace, and to call for a no-fly-zone to protect Ukrainian cities and people. pic.twitter.com/iYZiD20Bo6— Richard Engel （@RichardEngel） March 9, 2022