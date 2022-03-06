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    烏總統批北約軟弱 普廷：任何國家在烏設禁飛區 視同參戰

    俄羅斯總統普廷無視全球譴責持續攻打烏克蘭，他5日甚至放話，若任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，將被視為介入武裝衝突。（路透）

    俄羅斯總統普廷無視全球譴責持續攻打烏克蘭，他5日甚至放話，若任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，將被視為介入武裝衝突。（路透）

    2022/03/06 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責持續攻打烏克蘭，他5日甚至放話，若任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，將被視為介入武裝衝突。針對北約否決設立禁飛區的要求，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則痛斥軟弱。

    俄羅斯總統普廷自上月24日起大舉侵略烏克蘭，引發多國制裁，烏克蘭總統澤倫斯基先前也向北大西洋公約組織（NATO）要求，希望在烏克蘭上空設立禁飛區，以阻止俄軍的空襲行動，不過北約拒絕該項要求，強調不希望讓衝突持續擴大，拒絕直接介入與俄羅斯的軍事衝突。

    北約的回應也引來澤倫斯基砲轟，批評拒設禁飛區的決定，他嗆這是一次軟弱、混亂的峰會，質疑此舉凸顯並非所有人都將爭取歐洲的自由視為首要目標，並指這項決定等同為俄軍轟炸烏克蘭「開綠燈」，並指「從今日起，所有死去的人會是因你們而死，因為你們的軟弱，因為你們的事不關己。」。

    俄羅斯總統普廷5日時也放話，西方國家對俄羅斯實施制裁等同宣戰，並嗆若任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，將被視為介入武裝衝突，將會為歐洲和全世界帶來災難性後果。

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