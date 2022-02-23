傳身價3.7兆！ 外媒揭普廷黑海沿岸「豪奢宮殿」 還設有禁飛區

俄羅斯總統普廷位於黑海沿岸的豪邸外觀。（圖擷取自＠Алексей Навальный官方YouTube）

2022/02/23 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）派遣維和部隊進駐烏東，引發世界各國制裁及撻伐，也讓他活躍於國際新聞版面。而外媒報導盛傳，普廷擁有1000億英鎊（約新台幣3.7兆元）的資產，讓人相當好奇他如何累積財富，此外，俄國異議分子也試圖以3D建模的圖片，還原普廷於黑海沿岸的豪奢宮殿。

綜合外媒報導，普廷長年對外堅稱，他的年收入只有10萬英鎊（約新台幣379萬元），不過外界盛傳他擁有數棟豪宅、一支車隊、噴射機及新台幣3.7兆元的資金，甚至他的宅所內，還有一個「純金打造」的馬桶。

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美媒《富比世》雜誌（Forbes）先前報導指出，俄羅斯大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）曾被公認為是俄國首富，估計擁有110億英鎊（約新台幣4170億元）的身家，但2003年在會議上批評普廷後，遭以詐欺及逃漏稅罪名判刑入獄。

對此，美國避險基金經理人布勞德（Bill Browder）認為，普廷可能利用逮捕霍多科夫斯基為由，向其他俄國富商，每人索討其資產的50%，做為交易協定，若是大亨不從，普廷就會羅織罪名，隨後將他們關進大牢。

據俄國主要反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）所成立的「反腐敗基金會」（Anti-Corruption Foundation），1月20日所公布的影片指出，普廷自2014年起，耗資9.36億英鎊（約新台幣354億元）於黑海沿岸的格連吉克市（Gelendzhik），打造占地面積約1萬7691平方公尺（約5352坪）的豪奢宮殿。

「反腐敗基金會」獨家拿到了普廷豪邸的室內平面圖及模型，並透過3D合成還原設計，發現豪邸外架設了安全護欄，甚至連港口、教堂、禁飛區、邊界檢哨站都有，內部更是配置了酒窖、劇院及健身房；庭院中還有游泳池、水上迪斯科（Aquadisco）舞池與冰球場。

不過，克里姆林宮（Kremlin）否認了上述傳言，聲稱這一切都是無稽之談。

普廷位於黑海沿岸的豪邸客廳。（圖擷取自＠Алексей Навальный官方YouTube）

普廷位於黑海沿岸的豪邸接待空間。（圖擷取自＠Алексей Навальный官方YouTube）

普廷位於黑海沿岸的豪邸臥室。（圖擷取自＠Алексей Навальный官方YouTube）

普廷位於黑海沿岸的豪邸浴室。（圖擷取自＠Алексей Навальный官方YouTube）

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