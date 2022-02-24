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    俄羅斯禁民航機進入烏東領空 烏克蘭急關機場

    俄羅斯以「維護民航飛行安全」為由，宣布關閉烏克蘭東部部分領空。（圖取自推特）

    俄羅斯以「維護民航飛行安全」為由，宣布關閉烏克蘭東部部分領空。（圖取自推特）

    2022/02/24 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突一觸即發，俄羅斯稍早在烏克蘭東部領空針對民航運輸發布禁令，對此，烏克蘭也隨即宣布關閉烏東地區的機場，並將部分空域列為「危險區域」。

    綜合外媒報導，俄羅斯政府在當地時間22日及23日發出一系列飛航公告（NOTAM），以「維護民航飛行安全」為由，宣布即日起至5月18日關閉烏克蘭東部的部分領空，禁止民航機進入相關航線。西方媒體指出，此舉乃「極其令人擔憂的跡象」，可能代表即將發生重大軍事行動。

    烏克蘭政府隨後則宣布，自當地時間24日午夜至上午7時，關閉烏東第聶伯羅（Dnipro）、哈爾科夫（Kharkiv）、中東部城市札波羅結市（Zaporizhzhya）等地的機場；當局還將烏東部分空域列入「危險區域」，指俄方可能企圖奪取該空域的控制權。

    另據報導，鑑於目前軍事活動激增，衝突區監測組織「Safe Airspace」已將烏克蘭領空的風險等級提升到「停飛」，警告航空公司應停止飛越烏克蘭任何地區。

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