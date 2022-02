俄羅斯禁民航機進入烏東領空 烏克蘭急關機場

2022/02/24 12:27

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄衝突一觸即發,俄羅斯稍早在烏克蘭東部領空針對民航運輸發布禁令,對此,烏克蘭也隨即宣布關閉烏東地區的機場,並將部分空域列為「危險區域」。

綜合外媒報導,俄羅斯政府在當地時間22日及23日發出一系列飛航公告(NOTAM),以「維護民航飛行安全」為由,宣布即日起至5月18日關閉烏克蘭東部的部分領空,禁止民航機進入相關航線。西方媒體指出,此舉乃「極其令人擔憂的跡象」,可能代表即將發生重大軍事行動。

烏克蘭政府隨後則宣布,自當地時間24日午夜至上午7時,關閉烏東第聶伯羅(Dnipro)、哈爾科夫(Kharkiv)、中東部城市札波羅結市(Zaporizhzhya)等地的機場;當局還將烏東部分空域列入「危險區域」,指俄方可能企圖奪取該空域的控制權。

另據報導,鑑於目前軍事活動激增,衝突區監測組織「Safe Airspace」已將烏克蘭領空的風險等級提升到「停飛」,警告航空公司應停止飛越烏克蘭任何地區。

#Russia has closed the airspace along the northeast Ukrainian border for civil aviation according to #NOTAM (Notice to Airmen). #UkraineCrisis https://t.co/uezDbPKCUg pic.twitter.com/cUxmJyMAEo