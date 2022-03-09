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    快吃不到麥當勞了！ 車龍綿延數百公尺 俄羅斯人塞爆畫面曝光！

    得來速車道也出現車龍，看不到盡頭。（圖翻攝自推特）

    得來速車道也出現車龍，看不到盡頭。（圖翻攝自推特）

    2022/03/09 21:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯上月24日入侵烏克蘭後，國際紛紛祭出制裁。而速食業巨頭麥當勞8日也宣布暫停在俄業務，引發搶購潮，推特上瘋傳俄羅斯人在麥當勞店面前大排長龍的畫面，希望趕在停售之前吃上一口。

    在跨國企業紛紛跟進政府對俄制裁後，麥當勞終於也在昨天宣布關閉俄羅斯847家餐廳，但承諾會持續向在俄國的6.2萬名員工支付薪資。麥當勞首席執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，目前還不知道何時會重新開業，會隨時密切關注烏克蘭人道主義局勢。

    就在麥當勞宣布這項消息後，俄羅斯隨即掀起搶購潮，各地麥當勞門市都可以看到長長的排隊人龍，得來速車道也湧現綿延數百公尺的車龍，全都動彈不得，為的就是在停售前，再吃一次麥當勞。

    除了麥當勞，飲料業龍頭星巴克、可口可樂、百事可樂也都在8日加入制裁行列，暫停在俄國所有商業活動。

    在麥當勞宣布關閉在俄羅斯所有門市後，俄羅斯麥當勞湧現排隊人潮。圖為1990年俄國首家麥當勞餐廳「莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）門市」開幕時的排隊盛況。（圖翻攝自推特）

    在麥當勞宣布關閉在俄羅斯所有門市後，俄羅斯麥當勞湧現排隊人潮。圖為1990年俄國首家麥當勞餐廳「莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）門市」開幕時的排隊盛況。（圖翻攝自推特）

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