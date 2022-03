快吃不到麥當勞了！ 車龍綿延數百公尺 俄羅斯人塞爆畫面曝光！

2022/03/09 21:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯上月24日入侵烏克蘭後,國際紛紛祭出制裁。而速食業巨頭麥當勞8日也宣布暫停在俄業務,引發搶購潮,推特上瘋傳俄羅斯人在麥當勞店面前大排長龍的畫面,希望趕在停售之前吃上一口。

在跨國企業紛紛跟進政府對俄制裁後,麥當勞終於也在昨天宣布關閉俄羅斯847家餐廳,但承諾會持續向在俄國的6.2萬名員工支付薪資。麥當勞首席執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)表示,目前還不知道何時會重新開業,會隨時密切關注烏克蘭人道主義局勢。

就在麥當勞宣布這項消息後,俄羅斯隨即掀起搶購潮,各地麥當勞門市都可以看到長長的排隊人龍,得來速車道也湧現綿延數百公尺的車龍,全都動彈不得,為的就是在停售前,再吃一次麥當勞。

除了麥當勞,飲料業龍頭星巴克、可口可樂、百事可樂也都在8日加入制裁行列,暫停在俄國所有商業活動。

VIDEO from #Moscow tonight at a McDonalds drive through after the fast food chain said it was pulling out of #Russia. The line of cars stretched almost a half mile. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #Putin #UkraineInvasion #Russians pic.twitter.com/i9Ftd3X7HG