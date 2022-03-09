俄國鎮暴警察上烏克蘭戰場 民眾怒批：被送去當砲灰

俄羅斯國防部提供的影片截圖，顯示俄軍部隊和裝甲車7日行駛在基輔附近的道路。（歐新社）

2022/03/09 20:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，傳出部份俄軍士兵原本以為只是參與演習。俄羅斯西伯利亞一地方首長，近日遭一群憤怒的民眾質問、怪罪他把當地鎮暴警察送去烏克蘭戰場當「砲灰」。

自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）6日報導，西伯利亞克麥羅沃州（Kemerovo）州長齊維廖夫（Sergei Tsivilyov）在一場會議上，遭新庫斯內茨市（Novokuznetsk）居民嚴厲質問，過程被人拍下，5日上傳到網路上。

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影片中一名女子質問州長「他們向每個人撒謊，騙了所有人．．．你為什麼把他們送去那裡？」她說那些士兵以為他們是要去白俄羅斯參加演習，並沒有準備好要執行侵略行動，「他們不知道他們的目的」，齊維廖夫說，「沒有人騙了誰」，另一名女子回說「他們被送去當砲灰」。

在雙方你來我往，氣氛越來越緊繃之際，一名婦女突然問州長的兒子在哪？齊維廖夫說，「我兒子在大學讀書」。

齊維廖夫政府官網沒提到這場會議，辦公室也未回應此事。但是該台分析這段影片，認為影片中的會議地點是在該市特種警察「特別用途機動單位」（OMON）訓練基地。

當地多名鎮暴警察在俄羅斯的烏克蘭軍事行動中喪生或被俘虜，2月28日烏克蘭首都基輔近郊布查鎮（Bucha）一場戰役後的影片中拍到俄軍車輛殘骸和喪生者身上有標示OMON的裝備，也有特警部隊「特別迅速應變分隊」（SOBR）的裝備，也有兩名在烏克蘭戰爭中被俘的俄羅斯人自稱是OMON人員。

英國《衛報》8日引述自由歐洲電台這份報導，指俄羅斯總統普廷揮軍烏克蘭進入第3週之際，西方軍事專家對俄軍士氣和戰備多有疑問，並且認為這或可解釋為何莫斯科打閃電戰拿下基輔的策略一直未能成功。

齊維廖夫在影片中，為俄軍出兵烏國辯護，稱俄國在烏克蘭的行動「不應該被批評」；他說，「聽著，你現在可以叫罵，怪罪每個人，但是我認為，在軍事行動還在進行中，人們不應該妄下任何結論」。

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