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    烏東彈殼拼成「普廷猙獰面孔」 烏克蘭畫家神作再度瘋傳

    馬爾琴科感嘆，「每一顆子彈都是一段被中斷的人生」，希望普廷捫心自問、發現良心。（歐新社）

    馬爾琴科感嘆，「每一顆子彈都是一段被中斷的人生」，希望普廷捫心自問、發現良心。（歐新社）

    2022/03/09 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已達2週，烏克蘭藝術家馬爾琴科（Daria Marchenko）一幅7年前的神作「戰爭面目」（The Face of War）近日又在網路社群上瘋傳，5000顆烏東血戰遺留的彈殼拼貼成的普廷猙獰臉孔，令網友感嘆「獨裁者是子彈堆出來的」。

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，烏克蘭藝術家馬爾琴科2015年創作的「戰爭面目」拼貼畫，近日再度瘋傳。

    俄羅斯2014年侵佔烏克蘭克里米亞半島，扶植烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）叛軍宣布獨立，馬爾琴科2015年從這場血腥戰役中蒐集了5000個彈殼，拼貼成這幅「戰爭面目」，當時就引起國際媒體注目。

    《法新社》報導，這幅畫高2公尺，畫中的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）身穿深色西裝和紅領帶，猙獰表情會隨著不同光線而改變。

    馬爾琴科說：「它可以有驕傲、困惑和嚴肅3種表情，也可以像蘇聯海報上會出現的人物，或者超人。晚上睡覺和它共處一室一開始有點嚇人，但我已經習慣了。」

    當年馬爾琴科也感嘆，這場戰爭對他而言尤其不同，因為它是一場建立在謊言之上的戰爭，「每一顆子彈都是一段被中斷的人生」。不幸地是，戰爭也讓他這類藝術家多了很多像子彈一樣的「素材」可以使用。

    但馬爾琴科當時也向普廷喊話：「我可能太天真了，但我希望他至少捫心自問，自己想用什麼面目被人們記得。」

    這幅普廷肖像「戰爭面目」近日又在網路社群上瘋傳，台灣網友紛紛留言表示：「相由心生」、「獨裁者是子彈撐起的」、「也是一條又一條的人命推砌出來的」。

    俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭藝術家一幅7年前以5000顆烏東子彈拼貼成普廷猙獰面孔的神作「戰爭面目」（The Face of War），近日又在網路瘋傳。（歐新社）

    俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭藝術家一幅7年前以5000顆烏東子彈拼貼成普廷猙獰面孔的神作「戰爭面目」（The Face of War），近日又在網路瘋傳。（歐新社）

    「戰爭面目」高2公尺，畫中的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）身穿深色西裝和紅領帶，猙獰表情會隨著不同光線而改變。（歐新社）

    「戰爭面目」高2公尺，畫中的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）身穿深色西裝和紅領帶，猙獰表情會隨著不同光線而改變。（歐新社）

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