俄羅斯認知作戰攻烏克蘭 台專家助烏國對抗假消息

俄羅斯入侵烏克蘭之際，社群媒體充斥各種俄烏戰事的假訊息及造假圖像。（路透）

2022/03/09 20:52

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭之際，社群媒體充斥各種俄烏戰事的假訊息及造假圖像。為此，專研社群數據分析的台灣新創業者提供免費線上課程，協助訓練海外烏克蘭民眾對抗網路假消息。

俄羅斯攻打烏克蘭持續近2週，外電報導，對於目前俄烏戰爭，專家警告網路用戶淪為散布前線假訊息的受害人，只是冰山一角；有人指出，俄羅斯正在使用假訊息當作武器。

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就在上週烏克蘭南部濱臨黑海的刻松市（Kherson）淪陷於俄羅斯手中之際，台灣新創公司AutoPolitic及QSearch決定攜手合作協助烏克蘭，包括協助監測30多個國家及地區、12種語言的社群媒體平台內容，提供免費線上課程訓練在海外的烏克蘭人一同對抗假消息。

AutoPolitic創辦人杜元甫接受中央社記者視訊訪問時指出，監測的國家及地區包括澳洲、阿拉伯聯合大公國、德國、法國、英國、波蘭、土耳其、香港、印尼、印度、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣及美國等。觀察的語言包括正體及簡體中文、俄文、英文、波蘭文、日文、德文等。

QSearch創辦人周世恩透過新聞稿表示，「我們了解、也分析社群媒體的力量」。自COVID-19疫情爆發以來，已協助多個亞洲政府打擊有關疫情及疫苗的假訊息；現在也協助烏克蘭機構監測民眾觀感及社會情緒、將機構的訊息傳遞出去，並抵抗假訊息。

2015年在新加坡創立AutoPolitic的杜元甫也是台灣大數據分析公司QSearch的共同創辦人。他說，AutoPolitic藉由分析臉書及其他社群資料，幫政黨、候選人做選舉分析，目標是了解如何用數據影響民主的過程。

他指出，這次看到俄羅斯攻擊烏克蘭、也看到很多假消息，就想說「我們至少能幫烏克蘭人民在各地有反擊假消息的方法」。

杜元甫說，已透過當地友人向烏克蘭在澳洲、日本的使館聯絡，募集有意協助對抗假消息的旅澳、旅日烏克蘭民眾，透過線上課程訓練他們具備監測社群平台內容的能力。下一步則是募集在印度、新加坡的烏克蘭人，並希望找到在台灣的烏克蘭人一起加入對抗假消息的行列。

這項線上課程預計明天開始提供，杜元甫表示，目前是把課程放在固定網址上，一旦有新的志願者加入，就可點擊網址觀看。5個小時的課程包括如何利用看板分析資料、後續動作、彼此如何互通協助等，不僅需要分享內容、要反駁，有時也需向平台舉報。

他說，藉由分享相關經驗給海外烏克蘭人，盼協助保護社群媒體上的事實，並對抗俄羅斯有組織的政治宣傳。

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