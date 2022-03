烏俄互稱對方戰損嚴重 3/8最新戰果比對出爐

2022/03/09 01:09

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭強力抵抗俄羅斯入侵,雙方皆稱造成對方重大戰損,烏俄8日各自宣稱最新戰果,烏克蘭軍方稱已造成俄軍近1萬2000名官兵陣亡,並303輛戰車、80架直升機等軍備武器被摧毀;俄羅斯軍方稱,摧毀了烏軍866輛戰車和裝甲車、91套多管火箭炮發射系統等。

烏克蘭國防部與外交部8日發布訊息指出,俄羅斯在2月24日至3月7日這12天的入侵行動中,共損失將近1萬2千名士兵、303輛戰車、48架飛機、80架直升機、7架無人機、1036輛各式裝甲車、120門火砲、3艘船艦等。

《俄羅斯衛星通訊社》報導,俄羅斯國防部新聞發言人8日對外稱,自2月24日開始進行「特別軍事行動」以來,共有2482處烏克蘭軍事基礎目標被摧毀,其中包括87個指揮所和通訊點、124套S-300、山毛櫸和黃蜂防空飛彈系統以及79個雷達站。

另外,俄軍還擊毀866輛戰車和裝甲車、91套多管火箭炮發射系統、317門火炮和迫擊炮、634輛特種軍用車輛和81架無人機。

Information on Russian invasion



Losses of the Russian occupying forces in Ukraine, March 8 pic.twitter.com/YnVcviyIRk