為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏俄互稱對方戰損嚴重 3/8最新戰果比對出爐

    烏克蘭8日稱，俄軍官兵已近1萬2000人陣亡，303輛戰車、80架直升機等軍備武器被摧毀。圖為損毀、被棄置路邊的俄軍戰車。（路透）

    烏克蘭8日稱，俄軍官兵已近1萬2000人陣亡，303輛戰車、80架直升機等軍備武器被摧毀。圖為損毀、被棄置路邊的俄軍戰車。（路透）

    2022/03/09 01:09

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭強力抵抗俄羅斯入侵，雙方皆稱造成對方重大戰損，烏俄8日各自宣稱最新戰果，烏克蘭軍方稱已造成俄軍近1萬2000名官兵陣亡，並303輛戰車、80架直升機等軍備武器被摧毀；俄羅斯軍方稱，摧毀了烏軍866輛戰車和裝甲車、91套多管火箭炮發射系統等。

    烏克蘭國防部與外交部8日發布訊息指出，俄羅斯在2月24日至3月7日這12天的入侵行動中，共損失將近1萬2千名士兵、303輛戰車、48架飛機、80架直升機、7架無人機、1036輛各式裝甲車、120門火砲、3艘船艦等。

    《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部新聞發言人8日對外稱，自2月24日開始進行「特別軍事行動」以來，共有2482處烏克蘭軍事基礎目標被摧毀，其中包括87個指揮所和通訊點、124套S-300、山毛櫸和黃蜂防空飛彈系統以及79個雷達站。

    另外，俄軍還擊毀866輛戰車和裝甲車、91套多管火箭炮發射系統、317門火炮和迫擊炮、634輛特種軍用車輛和81架無人機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑中烏克蘭圈套！ 俄黑海巡邏艦上月曾攻蛇島 如今大意失荊州
    2022/03/09 00:48

    疑中烏克蘭圈套！ 俄黑海巡邏艦上月曾攻蛇島 如今大意失荊州
    沒辦法了？ 俄軍疑動用蘇聯時代列車運物資 重啟8年未用舊鐵路
    2022/03/09 00:23

    沒辦法了？ 俄軍疑動用蘇聯時代列車運物資 重啟8年未用舊鐵路

    市政路延伸 串連七期與台中科技走廊
    俄軍暴行見證人！ 俄國戰俘曝「同袍屠殺平民」可惡過程
    2022/03/08 22:55

    俄軍暴行見證人！ 俄國戰俘曝「同袍屠殺平民」可惡過程
    烏克蘭公布近1.2萬俄軍陣亡 拜登將禁止俄國原油進口 （不斷更新）
    2022/03/08 22:51

    烏克蘭公布近1.2萬俄軍陣亡 拜登將禁止俄國原油進口 （不斷更新）

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    無聲狠嗆俄羅斯！ 俄駐美使館外出現「澤倫斯基總統大道」
    2022/03/08 20:59

    無聲狠嗆俄羅斯！ 俄駐美使館外出現「澤倫斯基總統大道」
    戰火爆發第13天！ 烏俄都稱重創敵人 雙方戰果比對
    2022/03/08 11:14

    戰火爆發第13天！ 烏俄都稱重創敵人 雙方戰果比對
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播