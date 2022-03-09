烏俄互稱對方戰損嚴重 3/8最新戰果比對出爐

烏克蘭8日稱，俄軍官兵已近1萬2000人陣亡，303輛戰車、80架直升機等軍備武器被摧毀。圖為損毀、被棄置路邊的俄軍戰車。（路透）

2022/03/09 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭強力抵抗俄羅斯入侵，雙方皆稱造成對方重大戰損，烏俄8日各自宣稱最新戰果，烏克蘭軍方稱已造成俄軍近1萬2000名官兵陣亡，並303輛戰車、80架直升機等軍備武器被摧毀；俄羅斯軍方稱，摧毀了烏軍866輛戰車和裝甲車、91套多管火箭炮發射系統等。

烏克蘭國防部與外交部8日發布訊息指出，俄羅斯在2月24日至3月7日這12天的入侵行動中，共損失將近1萬2千名士兵、303輛戰車、48架飛機、80架直升機、7架無人機、1036輛各式裝甲車、120門火砲、3艘船艦等。

請繼續往下閱讀...

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部新聞發言人8日對外稱，自2月24日開始進行「特別軍事行動」以來，共有2482處烏克蘭軍事基礎目標被摧毀，其中包括87個指揮所和通訊點、124套S-300、山毛櫸和黃蜂防空飛彈系統以及79個雷達站。

另外，俄軍還擊毀866輛戰車和裝甲車、91套多管火箭炮發射系統、317門火炮和迫擊炮、634輛特種軍用車輛和81架無人機。

Information on Russian invasion



Losses of the Russian occupying forces in Ukraine, March 8 pic.twitter.com/YnVcviyIRk — MFA of Ukraine ???????? （@MFA_Ukraine） March 8, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法