疑中陷阱！ 俄艦上月曾攻蛇島 遭烏克蘭火砲命中黑煙狂竄

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍方7日宣布,在敖德薩(Odessa)擊沉俄羅斯22160型畢可夫號(Vasily Bykov)巡邏艦,畢可夫號隸屬黑海艦隊(Black Sea Fleet),2月24日曾參與攻打黑海上的蛇島,據傳烏軍是用小艇引誘俄艦上鉤,等俄艦進入射程範圍內,從岸上用多管火箭攻擊,在黑夜中也能看見遠處海面冒出烈焰濃煙;不過,俄方仍未證實該艦是否遇襲。

烏克蘭武裝部隊總參謀部7日在臉書、推特發布影片,稱烏克蘭海軍陸戰隊在敖德薩擊中一艘敵艦,而該艦疑似就是俄羅斯黑海艦隊最新型的22160型畢可夫號巡邏艦;畫面中只見一團漆黑,疑似火箭砲的火光不斷射出,隨後影片中出現「有東西著火了。命中!俄羅斯XXX船,去x」的歡呼聲。

據傳,烏克蘭軍方在敖德薩當地夜間時段,疑使用小艇引誘俄軍上鉤,在到達射程範圍後,利用多管火箭打擊重創畢可夫號,影片中可見畢可夫號被擊中後不斷冒黑煙,但是否真的沉落則不得而知。

事實上,畢可夫號在2月24日入侵烏克蘭行動中,才和莫斯科號(Moskva)逼近蛇島,對駐守島上的烏克蘭國家邊防軍喊話:「我們建議你們放下武器投降,避免不必要的傷亡,否則我們會開火。」反遭烏克蘭士兵回嗆「他X的去死吧」,俄軍隨後開火,一度傳出13名守軍陣亡,但事後烏國海軍稱82名士兵還「活得好好的」,只是遭俄軍俘虜。

畢可夫號是俄羅斯海軍新型巡邏護衛艦,排水量1300公噸,全長94公尺,具有複合匿蹤結構,配備伸縮機庫和直升機甲板,船尾可供一架12噸救援直升機起降、維護,畢可夫號是此型首艦,2018年12月20日起服役,目前同級艦共有3艘。

