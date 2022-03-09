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    疑中陷阱！ 俄艦上月曾攻蛇島 遭烏克蘭火砲命中黑煙狂竄

    畢可夫號是俄羅斯黑海艦隊最新型的22160型巡邏艦。（歐新社）

    畢可夫號是俄羅斯黑海艦隊最新型的22160型巡邏艦。（歐新社）

    2022/03/09 00:48

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方7日宣布，在敖德薩（Odessa）擊沉俄羅斯22160型畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦，畢可夫號隸屬黑海艦隊（Black Sea Fleet），2月24日曾參與攻打黑海上的蛇島，據傳烏軍是用小艇引誘俄艦上鉤，等俄艦進入射程範圍內，從岸上用多管火箭攻擊，在黑夜中也能看見遠處海面冒出烈焰濃煙；不過，俄方仍未證實該艦是否遇襲。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部7日在臉書、推特發布影片，稱烏克蘭海軍陸戰隊在敖德薩擊中一艘敵艦，而該艦疑似就是俄羅斯黑海艦隊最新型的22160型畢可夫號巡邏艦；畫面中只見一團漆黑，疑似火箭砲的火光不斷射出，隨後影片中出現「有東西著火了。命中！俄羅斯XXX船，去x」的歡呼聲。

    據傳，烏克蘭軍方在敖德薩當地夜間時段，疑使用小艇引誘俄軍上鉤，在到達射程範圍後，利用多管火箭打擊重創畢可夫號，影片中可見畢可夫號被擊中後不斷冒黑煙，但是否真的沉落則不得而知。

    事實上，畢可夫號在2月24日入侵烏克蘭行動中，才和莫斯科號（Moskva）逼近蛇島，對駐守島上的烏克蘭國家邊防軍喊話：「我們建議你們放下武器投降，避免不必要的傷亡，否則我們會開火。」反遭烏克蘭士兵回嗆「他X的去死吧」，俄軍隨後開火，一度傳出13名守軍陣亡，但事後烏國海軍稱82名士兵還「活得好好的」，只是遭俄軍俘虜。

    畢可夫號是俄羅斯海軍新型巡邏護衛艦，排水量1300公噸，全長94公尺，具有複合匿蹤結構，配備伸縮機庫和直升機甲板，船尾可供一架12噸救援直升機起降、維護，畢可夫號是此型首艦，2018年12月20日起服役，目前同級艦共有3艘。

    烏克蘭軍方稱在敖德薩擊沉俄羅斯畢可夫號巡邏艦，據傳烏軍用小艇引誘俄軍上鉤，在到達射程範圍後用多管火箭攻擊畢可夫號，俄方尚未證實此消息，若屬實將重傷俄軍士氣。（圖取自推特）

    烏克蘭軍方稱在敖德薩擊沉俄羅斯畢可夫號巡邏艦，據傳烏軍用小艇引誘俄軍上鉤，在到達射程範圍後用多管火箭攻擊畢可夫號，俄方尚未證實此消息，若屬實將重傷俄軍士氣。（圖取自推特）

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