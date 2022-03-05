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    她嚴重中風醫師宣告沒救 呼吸器拔掉瞬間竟出現奇蹟

    在腦出血後8日，格林仍處於昏迷狀態，且未出現任何康復好轉的跡象，在醫師建議下，家屬決定關掉呼吸器等維生設施，讓她能安詳地離開人世。（擷取自gofundme眾籌網站）

    在腦出血後8日，格林仍處於昏迷狀態，且未出現任何康復好轉的跡象，在醫師建議下，家屬決定關掉呼吸器等維生設施，讓她能安詳地離開人世。（擷取自gofundme眾籌網站）

    2022/03/05 15:43

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名42歲婦女日前發生嚴重腦中風陷入昏迷，並因腦幹受損失去自主呼吸能力，歷經8天搶救情況仍非常不樂觀，醫師們研判無好轉可能，家屬也決定關掉呼吸器讓她安詳離去，想不到就在關閉機器的那一瞬間，患者竟重新恢復呼吸並睜開雙眼。

    綜合外媒報導，去年12月2日，英國婦女格林（Kate Green）與兒子外出返家，當時便曾向家人抱怨不尋常的頭痛，格林原本只想到樓上臥房躺下休息一會，沒想到幾分鐘後就蜷縮在床上無法動彈，沒過多久病情迅速惡化，看到妻子嘴角開始冒泡時，她的丈夫驚覺不妙，立刻打電話請救護車前來救援。

    在被緊急送進醫院後，格林被診斷遭遇了一次嚴重的腦出血，腦幹受到大面積損傷，且因狀況實在太糟，動手術的風險過高，醫護人員當時便直言要家屬做好心理準備。

    在腦出血後8日，格林仍處於昏迷狀態，且未出現任何康復好轉的跡象，在醫師建議下，家屬決定關掉呼吸器等維生設施，讓她能安詳地離開人世。

    想不到就在關掉呼吸器的一瞬間，格林喘著粗氣、張大了雙眼，自那時起，她便恢復自主呼吸，並逐漸表現出對周圍環境的認知與識別家人的跡象。

    在恢復意識後，格林開始利用抬頭表達「是」、低頭表達「否」的意思，與家人進行簡單的溝通，而她在肉體上的恢復也愈來愈顯著，格林正逐漸找回對左側肢體的掌控，右側的表現雖不如左側，但也已出現好轉的跡象。

    目前格林能透過手指字母表的方式，拼出單字與家人溝通，也可張嘴說話回應家人的呼喚，格林的丈夫日前在眾籌網站開啟了一個募款專案，截至當前已募得3.4萬英鎊（約合新台幣127萬）的善款，未來將持續為愛妻的復原努力。

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