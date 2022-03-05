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    俄軍投降可獲113萬元 普廷急「加碼」陣亡撫卹金至168萬元

    俄羅斯總統普廷近日宣布「加碼」，陣亡士兵的家屬可獲742.1萬盧布（約合新台幣168萬元）。（歐新社、美聯社，本報合成）

    俄羅斯總統普廷近日宣布「加碼」，陣亡士兵的家屬可獲742.1萬盧布（約合新台幣168萬元）。（歐新社、美聯社，本報合成）

    2022/03/05 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，兩邊皆有傷亡，先前俄羅斯電視台曾稱，俄國政府會給陣亡俄兵家屬每人撫卹金1.1萬盧布（約合新台幣2496元），讓不少網友直呼「乾脆投降」。俄羅斯總統普廷近日宣布「加碼」，陣亡士兵的家屬一次可獲742.1萬盧布（約合新台幣168萬元）。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）招降俄軍，稱俄軍若投降，就給500萬盧布（約新台幣113萬元）：前烏克蘭官員薩姆利尼（Sergej Sumlenny）則轉發俄羅斯電視台消息，稱俄兵若出征陣亡，只能拿到1.1萬盧布的撫卹金，讓不少網友直呼「乾脆投降」。

    根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普廷3日與安全委員會召開會議時，明確下令「所有在特別軍事行動中陣亡的軍人，家屬都能依法獲得742.1萬盧布的保險金以及一次性撫卹金，每個月也能獲得現金補助。

    另外，若是國防部軍人、國安情報部門軍人以及工作人員家屬，能額外獲得500萬盧布。

    不過俄羅斯盧布在各國的經濟制裁下，持續貶值，跌到歷史最低點。

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