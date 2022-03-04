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    不顧平民死活 北約：俄軍以「集束炸彈」轟炸烏克蘭

    俄軍連日無差別轟炸烏克蘭城市，北約指出，已有證據顯示俄軍使用「集束炸彈」等其他違反國際公約的武器，轟炸烏克蘭。俄轟炸機示意圖。（美聯社、法新社、路透檔案照；本報合成）

    俄軍連日無差別轟炸烏克蘭城市，北約指出，已有證據顯示俄軍使用「集束炸彈」等其他違反國際公約的武器，轟炸烏克蘭。俄轟炸機示意圖。（美聯社、法新社、路透檔案照；本報合成）

    2022/03/04 22:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第9日，俄軍已開始無差別轟炸烏克蘭城市，北約組織（NATO）今（4）日指出，已有證據顯示俄軍使用「集束炸彈」（cluster bombs，或稱集束彈藥）等其他違反國際公約的武器，轟炸烏克蘭。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，俄軍違反人權及國際法的指控也頻傳。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今（4）日在一場記者會上表示，已有足夠證據顯示俄軍使用許多違法國際法的武器。

    史托騰柏格說：「我們已經能夠看到（俄軍）使用『集束炸彈』，以及相關報告顯示（俄軍）也使用了其他違反國際法的武器。」

    此外，史托騰柏格也表示，北約將不會在烏克蘭上空設立「禁飛區」或派兵進入烏克蘭，但承諾將會另尋方式給予協助。

    中、美、俄、北韓未簽《集束彈藥公約》

    據悉，集束炸彈又名「集束彈藥」（cluster munitions），德國二戰時、蘇聯蘇芬戰爭、美國越戰時都成廣泛使用，但因其爆炸範圍大和易有未爆彈等特性，非常容易波及平民，且在戰爭幾十年後仍有可能傷及無辜。

    因此全球108個國家在2008年簽署了《集束彈藥公約》（CASM），禁止在任何情況下使用、開發、生產、獲取、貯存、保留、轉讓集束彈藥；也不得協助、鼓勵或誘使他人使用集束炸彈。

    該公約2010年8月1日生效，其中102個國家完成締約程序，但對非締約國無法律約束力；中國、北韓、俄羅斯、美國等持有最多集束彈藥的國家，至今拒絕簽署該公約。

    我國為反制共軍自研「萬劍彈」

    我國國防部曾在2008年表示，因中國作為集束彈藥的主要持有國之一，但未參與簽署公約，為強化反制敵軍能力，且我國多將在海上使用集束彈藥，波及平民機率低，必須擁有此武器以自保。

    我國也在2010年成功試射自行研發的「萬劍彈」，主要用途為癱瘓敵方機場跑道，也可用於破壞雷達、人員聚集地；2022年立院也三讀通過特別預算案，未來萬劍彈年產量可從18枚提升至50枚。

    俄軍連日無差別轟炸烏克蘭城市，北約組織（NATO）今（4）日指出，已有證據顯示俄軍使用「集束炸彈」（cluster bombs，或稱集束彈藥）等其他違反國際公約的武器，轟炸烏克蘭。俄轟炸機示意圖。（美聯社檔案照）

    俄軍連日無差別轟炸烏克蘭城市，北約組織（NATO）今（4）日指出，已有證據顯示俄軍使用「集束炸彈」（cluster bombs，或稱集束彈藥）等其他違反國際公約的武器，轟炸烏克蘭。俄轟炸機示意圖。（美聯社檔案照）

    「集束彈藥」擁有爆炸範圍大和易有未爆彈等特性，非常容易波及平民，且在戰爭幾十年後仍有可能傷及無辜。集束炸彈未爆彈示意圖。（美聯社檔案照）

    「集束彈藥」擁有爆炸範圍大和易有未爆彈等特性，非常容易波及平民，且在戰爭幾十年後仍有可能傷及無辜。集束炸彈未爆彈示意圖。（美聯社檔案照）

    我國為強化反制共軍能力，2010年成功試射自行研發的「萬劍彈」，主要用途為癱瘓敵方機場跑道，也可用於破壞雷達、人員聚集地。（中央社）

    我國為強化反制共軍能力，2010年成功試射自行研發的「萬劍彈」，主要用途為癱瘓敵方機場跑道，也可用於破壞雷達、人員聚集地。（中央社）

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