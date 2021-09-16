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    台海軍情》「萬劍」彈、「劍翔」無人機 全列特別預算

    IDF掛載萬劍彈。（資料照）

    IDF掛載萬劍彈。（資料照）

    2021/09/16 11:59

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會今日通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，將賦予國軍在2026年底前，以2400億元以下預算規模籌獲各式飛彈、高效能艦艇等8項軍購。根據行政院公布內容，除了代號「雄昇」飛彈的「雄二E」巡弋飛彈，原未曾見於公開預算的「劍翔」無人攻擊載具系統、「萬劍」飛彈系統等，也將納量產之列，成為國軍打擊敵基地、雷達的重要戰力。

    根據「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案所列舉的採購項目，有4項已曾編列於國軍公開預算，且理應持續執行的項目，分別為以雄風飛彈為主體的岸置反艦飛彈系統、採用「陸射劍二」飛彈的野戰防空系統、使用「天弓三型」飛彈的陸基防空系統，以及尚待生產、以「高效能艦艇」為預算名目的10艘沱江級巡邏艦後續艦。

    至於未於公開預算呈現的項目，分別為無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統等4項。

    其中，供IDF經國號戰機掛載的「萬劍飛彈系統」，為我國自行研製的空射巡弋飛彈，其彈體內集束炸彈，將可用於大範圍癱瘓敵機場跑道，或者殺傷人員、設備。雖國軍未曾公布其確切射程，但外界推估，可能可達200公里左右。

    另外，中科院2019年證實，軍方已開始量產「劍翔」無人機，其具備在長滯空時間的飛行器特性，但發現雷達等目標，將可施以自殺式攻擊，發射後也不會回收。全案已於2017年起執行，預計6年內生產104架，但也未曾見於國軍公開預算之中。

    事實上，此特別條例草案所列舉的軍事採購項目，多見於國防部最新一份「五年兵力整建及施政計畫報告」，該報告除了將劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等3項飛彈納入「遠程打擊」武器，另也提及需建構雄二、雄三機動飛彈車、陸射劍二新型野戰防空武器系統、弓三陸基防空飛彈、高效能艦艇等。

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