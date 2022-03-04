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    港府推「全民強檢」壓疫情 袁國勇打臉：幫助不大

    香港政府專家顧問袁國勇3日表示，目前香港疫情處於高峰期，推行全民檢測幫助不大。（資料照，路透）

    香港政府專家顧問袁國勇3日表示，目前香港疫情處於高峰期，推行全民檢測幫助不大。（資料照，路透）

    2022/03/04 06:21

    首次上稿 00:16
    更新時間 06:21

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，連續2天新增病例超過5萬例，港府計畫本月進行全民檢測，但政府專家顧問袁國勇3日表示，目前疫情處於高峰期，現階段推行全民檢測幫助不大。

    綜合外媒報導，消息人士日前透露，港府初步計畫在3月26日至4月3日對740萬居民實施全民強制檢測，為期9天共3次。但這項政策被當地多位專家質疑，香港權威傳染病學專家、港大微生物學教授袁國勇也在週四提出批評。

    袁國勇表示，當每天新增幾十個或幾百個病例時，大規模檢測可以幫助打破傳播鏈，但在每天有約5萬例新病例時做全民檢測，「我認為幫助不大。」他指出，「如果我們沒有足夠的隔離設施，強制檢測的效果會非常低。」

    外媒指出，袁國勇的評論，顯示香港專家在防疫方面與中國專家之間的分歧日漸擴大，而北京派出的專家正在深圳成立小組指導香港抗疫。

    香港3日再添5萬6827例確診病例，新增186人死亡（包括42例延遲通報）。如今第5波疫情累計33萬7926例確診，1153人病歿。

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