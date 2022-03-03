武漢肺炎》香港疫情蔓延到監獄 前泛民主派領袖染疫

前香港支聯會主席李卓人（見圖）被控煽動未經批准的集會入獄，卻傳出在獄中確診武漢肺炎。（法新社檔案照）

2022/03/03 21:02

〔中央社〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒至監獄，前支聯會主席李卓人、前民主黨主席何俊仁皆為快篩陽性。

香港政府懲教署官方新聞資料公布，截至昨天為止，過去兩週內，累計約1000名在囚人士感染病毒，絕大部份為無病徵個案，主要集中在新收納在囚人士的收押所。署方已即時將受感染在囚人士及密切接觸群組隔離及治療。

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在職員方面，截至昨天，累計約有1000名職員不能上班，原因是染疫或是被列為密切接觸者。署方決定自3月7日至20日期間停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪。

據香港01報導，前泛民主派領袖李卓人、何俊仁和社運人士古思堯快篩呈陽性，已經隔離治療。李卓人因涉及2020年8月18日和31日兩場未經批准集會，在2021年4月判囚14個月。何俊仁則涉及2019年10月1日的一場未經批准集會，而判囚18個月。

古思堯因計劃在北京冬奧開幕式前夕到中聯辦示威，而被控「企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖行為」，原本今天會到法庭申請保釋，但由於身體不適而未能出庭，押後至3月22日再訊。

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