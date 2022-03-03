太平間不夠用！香港疫情失控 冷凍貨櫃充當停屍間

香港武漢肺炎疫情失控，連兩天突破5.5萬例，今（3）日更新增5萬6827例再創歷史新高。（彭博資料照）

2022/03/03 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連兩天新增突破5.5萬例，今（3）日更突破5.6萬例再創歷史新高，由於確診死亡人數暴增，香港醫院及公眾殮房（太平間）出現遺體爆滿的情況，港府也緊急尋找空地擺放冷凍貨櫃作為臨時停屍間來使用。

綜合港媒報導，香港武漢肺炎疫情嚴峻，今公布新增5萬6827確診病例，再創歷史新高。由於死亡人數急速上升，公立醫院及太平間出現遺體爆滿的情況，為解決醫院及太平間爆滿的問題，香港政府增設臨時停屍間以解燃眉之急，今日派車運送冷凍貨櫃至富山太平間停車場空地，為提升「存屍量」做準備。

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香港醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨表示，食環署及衛生署近日已加派人手，加快運送及處理要轉送太平間的遺體，解決太平間爆滿的情況。醫管局也指出，目前正積極加速擴建富山太平間，未來可提供800個遺體安置處，預計啟用時間為4月初。

香港自第五波疫情以來，至今累計逾28萬人確診，過去24小時再增117人死亡，目前累計1172人病歿。

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