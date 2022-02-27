南韓大選又陷膠著！李在明重獲領先 尹錫悅回頭想整合在野遭拒

儘管尹錫悅（左）態度轉圜，願協商在野陣營整合單一候選人事宜，但目前民調第3的「國民之黨」候選人安哲秀（右）不領情，強調將獨立參選到底。（路透）

2022/02/27 17:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓預定3月9日舉行第20屆總統大選，選戰今（27日）倒數第11天，在野勢力整合失敗後，兩強爭霸局面越演越烈。最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅原本支持度擴大領先執政黨候選人李在明，但最新民調顯示，李在明又迎頭趕上，雙方支持度差距再次縮小至誤差值範圍內，選情又陷膠著！

南韓民調機構「Embrain Public」27日發佈的民調結果顯示，尹錫悅的支持率為42.4%，李在明的支援率為40.2%，兩者的支持率差距在誤差範圍內。

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此前，南韓蓋洛普25日公布22日至24日對全國1000名選民進行調查結果，李在明支持度較前一週增加4個百分點至38%，尹錫悅則下跌4個百分點至37%。

原本在南韓蓋洛普調查中以超過誤差值的差距領先的尹錫悅，甚至一口氣跌至第2名，支持度時隔6週下跌；這也是李在明在該機構支持度調查中時隔4週再次超越尹錫悅。

安哲秀提在野合作被拒 決心選到底

另一方面，早前提出在野陣營共推人選、目前民調第3的「國民之黨」總統候選人安哲秀在未獲尹錫悅具體回應後，最終決定放棄提議，獨立參選到底。不過據《韓聯社》報導，尹錫悅27日召開記者會一事表示，當天上午9時從安哲秀方面接到有關磋商最終破裂的通報，但他仍願與安哲秀討論合推單一候選人事宜。

尹錫悅表示，他期間以真誠的態度為合推在野陣容單一候選人付出努力，兩黨代理人前一日兩次會面討論有關事宜，磋商僅剩下協調兩黨候選人會面日程安排，但當天上午接到磋商破裂的通報。

安哲秀隨後駁斥人尹錫悅在記者會上提及有關合推單一人選的磋商內容，譴責相關主張不實且有失道義。他表示，當天上午聽到尹錫悅方面發來的有關推選方式的回覆後，認為內容沒有較大變動，不值得考慮。

南韓最大在野黨「國民力量黨」總統候選人尹錫悅（左），與執政黨候選人李在明（右），25日出席由首爾放送（SBS）主辦的電視辯論會。（彭博）

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