韓國總統大選造勢 民眾熱情不畏疫情

韓國總統大選國民力量候選人尹錫悅（前排左）19日在造勢活動上秀出他的招牌上勾拳動作帶動氣氛。（歐新社）

2022/02/20 18:14

〔中央社〕韓國總統大選競選活動期正式展開，各黨候選人全國走透透，在各地第一線與選民搏感情。支持者不受近期疫情升溫影響，造勢會場處處可見人群聚集。

韓國將在3月9日舉行總統大選，執政黨共同民主黨候選人李在明面對在野黨來勢洶洶，在2月15日凌晨零時、法定競選期展開的第一時間就在釜山港與出口貨船上的勞工們見面，以釜山為起點，一路北上、不間斷進行造勢演說，每場都有數百名支持者參與。

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最大在野黨國民力量首日則從首爾出發，南下大田、大邱等地，曾任文在寅政府檢察總長的候選人尹錫悅打著「清查現任政府腐敗」的旗號，獲得保守派及希望政黨輪替的選民支持。

根據韓國蓋洛普18日發布的民調，15至17日對全國1007名選民進行調查的結果顯示，尹錫悅支持率較上週上升4個百分點，來到41%；李在明則下跌2個百分點，來到34%，兩人差距已超過民調誤差值。

民調指出，李在明今年以來的民調支持度約在34%至37%間起伏，尹錫悅則從26%支持度逐步回升至41%，兩人從伯仲之間逐漸拉開差距。

韓國兩大黨候選人從選戰初期就呈現拉鋸態勢，尹錫悅支持度先前一度因與國民力量黨主席李俊錫內鬨而下跌，但在兩人火速握手言和後再次回升。

韓國本屆大選被媒體評為史上「最反感」大選，兩大黨候選人在選民心中形象都不太好，在這次選戰中，相較於政見，候選人的醜聞更受矚目，甚至連配偶子女都未能倖免。

尹錫悅妻子先前爆出學歷造假，之後又被曝光與記者的私下通話紀錄，疑似介入丈夫競選活動；李在明妻子金惠景被爆料公器私用，不僅指使丈夫屬下處理私事，還涉嫌非法使用法人卡。

即使如此，一度被視為黑馬的國民之黨候選人安哲秀仍不敵兩大黨支持者，本週支持度續跌至11%；正義黨候選人沈相奵則小升1個百分點至4%。

安哲秀在競選期展開前夕拋出在野黨合推單一候選人的提議，但似乎不受其他政黨、甚至支持者看好。也有意見認為，安哲秀此一提議反而可能讓他失去部分選票。

安哲秀上週末因妻子確診中斷行程，競選活動期首日又發生競選工作人員在專用遊覽車上死亡意外，波折不斷。他18日出席工作人員告別式時表示，「無論遭遇什麼風波都不會屈服」，將盡力延續已故支持者的意志。

韓國總統大選執政黨共同民主黨的候選人李在明在造勢活動上抬腿高踢展現活力。（歐新社）

韓國總統大選國民之黨候選人安哲秀20日在國會召開記者會，宣布在野單一候選人的方案破局，將堅持選到底。（歐新社）

韓國總統大選正義黨候選人沈相奵Shim Sang-jung

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