美印太司令︰中國戰略「溫水煮青蛙」

美國印太司令部司令阿基里諾。（美聯社檔案照）

2024/04/29 05:30

逐步增加區域危險軍事行動

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）廿八日接受「金融時報」專訪，指出中國在區域內逐步增加危險軍事行動，升高緊張態勢，是一種「溫水煮青蛙」（Boiling Frog）戰略，呼籲所有區域國家持續訴說中國忽視國際法治常態的不當行徑。

阿基里諾廿三日接受「日經亞洲」等日本媒體訪問時，也重申中國的目標是在二○二七年前具備侵略台灣的能力。前述時間表並非美方提出，而是根據中國國家主席習近平的要求，「如果任務是在二○二七年執行，他的軍隊要做好準備」。

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美國海軍攻擊戰鬥機戰術指導學程（Top Gun，前身為美國海軍戰鬥機武器學校）飛行員出身的阿基里諾，二○二一年接任印太司令，任內歷經前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，以及中國間諜氣球飛越美國上空遭擊落等事件，見證美中關係轉趨惡化。卅日完成三年任期後，預定五月交棒給美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）。

阿基里諾說，中國提升軍事發展速度，伴隨其不斷成長的能力而來的，是更多不穩定行為，「中國的挑釁程度愈來愈高，他們變得更加大膽且危險」，在整個地區貫徹「強權即公理」的霸凌策略。

被問及任內最令他困擾的事件，阿基里諾坦言，正是裴洛西訪台期間，中國將此事錯誤解讀為美國政策激化，當時在中國的社群媒體上，甚至出現要求解放軍擊落裴洛西座機的呼聲，「中國的錯誤解讀讓我感到困擾，擔心他們可能真的會採取具危害性的行動。」

對台施壓 共機常態越中線

中國藉由裴洛西訪台升高對台軍事行動，如今已常態性飛越海峽中線。阿基里諾說，此現象是施壓行動的體現，中國透過「溫水煮青蛙」戰略來加強挑釁行徑，亦即逐漸讓情勢升溫，讓人低估最極致的危險，直到為時已晚。

阿基里諾指出，中國脅迫活動最顯著的例子，是在南海仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）與菲律賓的衝突，「我對該區域的情勢感到非常憂心。」

霸凌策略 展現強權即公理

自美國總統拜登與中國國家主席習近平去年十一月在舊金山舉行峰會後，中國戰機已停止在空中攔截美國偵察機的危險行徑。阿基里諾表示，雖然樂見此情況，但也反映出這類行動是當中國有需要時，便會拿來使用的工具之一。

此外，即使中國減少對美國的獨斷行動，也沒有減輕對菲律賓施壓，展現「強權即公理」的霸凌策略，「他們相信自己可以逃過懲罰」。

此外，阿基里諾也對北韓與俄羅斯合作，以及中國與俄羅斯深化關係感到「極其憂心」。阿基里諾在日經亞洲專訪中，也抨擊中國提供半導體及其他軍民兩用產品給俄國，協助俄國侵略烏克蘭。

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