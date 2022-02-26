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    丟人現眼！ 小粉紅嘻笑稱「收留烏克蘭妹子」 引爆推特怒火！

    中國部份網友稱願意收留烏克蘭女性，荒謬言論讓國外網友看傻眼。（圖翻攝自推特）

    中國部份網友稱願意收留烏克蘭女性，荒謬言論讓國外網友看傻眼。（圖翻攝自推特）

    2022/02/26 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷派兵入侵烏克蘭，各國網友皆同情烏國遭遇。然而中國部份網友選在此時秀下限，在網路上發文稱「願收留無家可歸的烏克蘭漂亮小姐姐」、「讓烏克蘭女人進口中國吧」，諸如此類的言論在推特引爆怒火，更有國外網友砲轟「這群冷血民族」！

    俄羅斯正式入侵烏克蘭，全球高度關注當地情況。就在戰爭危急時刻，部份中國網友非但以看好戲心態冷眼旁觀，甚至下流當有趣，嘻笑表示「可憐了漂亮的烏克蘭女人」、「戰後男人死一大片，剩下這麼多漂亮小姐姐，脫單有望了、「我只關心烏克蘭的姑娘們」；甚至還有人開條件，稱「收留無家可歸的烏克蘭小姐姐，14~16歲好看的優先。戰爭無情人有情，願我的愛心溫暖你的冬季」、「烏克蘭美女如果需要一個家，或許我可以幫幫忙」。

    這些貶低烏克蘭女性的荒謬言論，沒多久就在推特上傳開，讓國外網友們看傻眼，「當全世界有良知的人都在為烏克蘭人民祈禱，就中國人在那嘲笑、歧視烏克蘭婦女！」、「冷血的民族」、「不意外，中國人就是這麼沒水準」。也有來自中國網友的在推特發文道歉，表示對祖國那些不道德的言論感到羞恥，「我希望有人性的中國人趕緊離開中國，那裡是個地獄！」

    此外，推特上也有一名華人網友宣稱，看到俄國侵烏，中國民間對武統台灣的情緒也跟著高漲，才出現「收留烏克蘭妹子」這類荒謬發言。該網友提到中國一首著名紅歌《東方紅》，歌詞寫道：「...八路軍當兵的沒太太，待到那打下榆林城，呼兒嗨喲，一人一個女學生。」現在是對烏克蘭女性開玩笑，待中國武力攻台，解放軍說不定真的會將「女學生」、「女人」當成「獎勵」。

    該網友表示，「大家知道為什麼現在中國民間對武統台灣情緒高漲了吧？你們以為完全是共產黨政府洗腦的結果？並不是，因為他們在意淫打上台灣島一人一個台灣妹呢。大家又知道共產黨當年為什麼會勝利的根本原因了嗎？原因或許有很多，但有一個核心原因就是：打下榆林城，一人一個女學生」。該篇貼文也受到熱烈討論。

    中國部份網友稱願意收留烏克蘭女性，荒謬言論讓國外網友看傻眼。（圖翻攝自推特）

    中國部份網友稱願意收留烏克蘭女性，荒謬言論讓國外網友看傻眼。（圖翻攝自推特）

    中國部份網友稱願意收留烏克蘭女性，荒謬言論讓國外網友看傻眼。（圖翻攝自推特）

    中國部份網友稱願意收留烏克蘭女性，荒謬言論讓國外網友看傻眼。（圖翻攝自推特）

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