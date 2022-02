丟人現眼！ 小粉紅嘻笑稱「收留烏克蘭妹子」 引爆推特怒火！

2022/02/26 22:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷派兵入侵烏克蘭,各國網友皆同情烏國遭遇。然而中國部份網友選在此時秀下限,在網路上發文稱「願收留無家可歸的烏克蘭漂亮小姐姐」、「讓烏克蘭女人進口中國吧」,諸如此類的言論在推特引爆怒火,更有國外網友砲轟「這群冷血民族」!

俄羅斯正式入侵烏克蘭,全球高度關注當地情況。就在戰爭危急時刻,部份中國網友非但以看好戲心態冷眼旁觀,甚至下流當有趣,嘻笑表示「可憐了漂亮的烏克蘭女人」、「戰後男人死一大片,剩下這麼多漂亮小姐姐,脫單有望了、「我只關心烏克蘭的姑娘們」;甚至還有人開條件,稱「收留無家可歸的烏克蘭小姐姐,14~16歲好看的優先。戰爭無情人有情,願我的愛心溫暖你的冬季」、「烏克蘭美女如果需要一個家,或許我可以幫幫忙」。

請繼續往下閱讀...

這些貶低烏克蘭女性的荒謬言論,沒多久就在推特上傳開,讓國外網友們看傻眼,「當全世界有良知的人都在為烏克蘭人民祈禱,就中國人在那嘲笑、歧視烏克蘭婦女!」、「冷血的民族」、「不意外,中國人就是這麼沒水準」。也有來自中國網友的在推特發文道歉,表示對祖國那些不道德的言論感到羞恥,「我希望有人性的中國人趕緊離開中國,那裡是個地獄!」

此外,推特上也有一名華人網友宣稱,看到俄國侵烏,中國民間對武統台灣的情緒也跟著高漲,才出現「收留烏克蘭妹子」這類荒謬發言。該網友提到中國一首著名紅歌《東方紅》,歌詞寫道:「...八路軍當兵的沒太太,待到那打下榆林城,呼兒嗨喲,一人一個女學生。」現在是對烏克蘭女性開玩笑,待中國武力攻台,解放軍說不定真的會將「女學生」、「女人」當成「獎勵」。

該網友表示,「大家知道為什麼現在中國民間對武統台灣情緒高漲了吧?你們以為完全是共產黨政府洗腦的結果?並不是,因為他們在意淫打上台灣島一人一個台灣妹呢。大家又知道共產黨當年為什麼會勝利的根本原因了嗎?原因或許有很多,但有一個核心原因就是:打下榆林城,一人一個女學生」。該篇貼文也受到熱烈討論。

When people with conscience all over the world are praying for the people of Ukraine????????, Chinese are mocking, discriminating against Ukrainian women! Say "I am willing to accept beautiful Ukrainian women between ages 10~26 to take refuge in my home". What a cold blooded nation! pic.twitter.com/kupLLPfy7x