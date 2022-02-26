基輔面臨生死保衛站 傍晚5點起厲行宵禁

烏克蘭國旗在基輔飄揚。基輔今晚開始推行更嚴厲的宵禁。（法新社）

2022/02/26 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）今（26）日宣布，基輔今晚開始更嚴厲宵禁，當地時間傍晚5點開始，隔日早上8點解除。

克里欽科在推特上指出，為了保衛國家首都與居民人身安全，即日起，基輔傍晚5點後宵禁，措施持續到28日。

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克里欽科也嚴厲警告，期間所有違反宵禁上街的民眾，一律都會被視為敵軍的偵查人員或破壞任務成員。

英國廣播公司（BBC）指出，基輔先前的宵禁時間為深夜10點起到隔日清晨7點。

據《路透》報導，英國國防部說，目前基輔外圍的俄軍距離市中心僅剩30公里。

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.



Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці. — Віталій Кличко （@Vitaliy_Klychko） February 26, 2022

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