〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭,引發國際高度關注。英國國防部26日公布4個烏克蘭最新情況,直言俄羅斯的傷亡,可能比克里姆林宮承認的還要嚴重許多。

英國國防部今下午在推特更新烏克蘭局勢「已確認」的最新狀況,透露俄羅斯聯邦軍隊仍繼續向烏國首都基輔推進,目前俄方大部分的部隊已距離基輔市中心僅30公里。英國防部也表示,俄羅斯尚未獲得烏克蘭領空的控制權,這將大大降低俄國空軍進攻效率。

此外,英國防部強調,烏克蘭武裝部隊持續頑強抵抗,俄軍的傷亡,很可能遠超克里姆林宮預期,甚至比目前俄方承認的數字還要嚴重的多。

