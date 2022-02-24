倫敦挖出古老羅馬馬賽克地板 50年來最大保存完好

英國倫敦日前挖出保存完好的羅馬馬賽克鑲嵌地板，考古團隊認為這是至少50年來，在倫敦發現面積最大的一塊。（圖翻攝自臉書粉專「Museum of London Archaeology」）

2022/02/24 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦最高建築物碎片塔（the Shard）與倫敦橋（London Bridge）附近的薩瑟克地區（Southwark），日前挖出保存完好的羅馬馬賽克（Roman mosaic），其中一部份約有1800年歷史，考古團隊認為這是至少50年來，在倫敦發現面積最大的羅馬馬賽克，由兩塊裝飾精美的鑲板組成，其中較大者可追溯至公元2世紀末至3世紀初。

綜合外媒報導，鑲板上有大且色彩多樣的花朵、扭索紋、所羅門結、幾何圖案，樣式精緻、風格獨特。倫敦考古博物館（MOLA）表示，馬賽克所在的地板，其房間可以躺著用餐，推估原先可能是休息站或高檔汽車旅館，提供信使與官員及其賓客等人使用，且有跡象顯示房間歷經數度翻新。

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報導指出，德國特里爾市（Trier）也有發現相似設計的馬賽克，考古團隊推測可能是出自同1名藝術家之手。倫敦考古博物館員工傑克森（Sophie Jackson）描述馬賽克的位置時，提到當時可能是男性斜躺在沙發上，吃東西、被餵食然後欣賞美景。此外，馬賽克的發現地附近，也找到華麗的彩繪牆、水磨石風格與馬賽克地板、硬幣、珠寶等痕跡，代表該地區曾被有錢人住過。

倫敦考古博物館說，「這是千載難逢的一大發現」，能保留下來令人難以置信。據報這些馬賽克將先由專家團隊紀錄評估後，再送至外地保存修復，目前正在討論未來公開展示計畫。

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