俄大舉揮兵烏東 烏克蘭外長：普廷最終目標是要摧毀烏國
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日簽署協議，承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」。對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早受訪時指出，普廷的最終目標，是要摧毀烏克蘭。
根據《CNN》報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早接受《CNN》主持人泰普（Jake Tapper）專訪，談論目前迫在眉睫的烏俄情勢，並分析未來俄國政府及普廷的下一步的可能作為。
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庫列巴認為，普廷的最終目標是摧毀烏克蘭，他對掌控烏國的部分地區，甚至控制整個國家，都不感興趣，同時，他更希望「烏克蘭建國」的思維能徹底失敗。
庫列巴提到，普廷在21日全國電視演說中，承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立一事，可以證明他厭惡烏克蘭的「國家地位」，甚至將烏國視為一個沒有權利存在的國家。
美國總統拜登稍早宣布對俄羅斯國有開發銀行（VEB）、軍方銀行2大金融機構全面封鎖，並針對俄羅斯主權債務（Russian Sovereign Debt）、俄國菁英及其家人祭出「首波制裁」。對此，庫列巴支持拜登的做法，將其視為「重要訊息」，但他認為以目前的狀況來看，這樣的制裁是不夠的。
而對於未來的態勢走向，庫列巴則坦言，俄烏情勢將演變成「混和戰爭」（Hybrid Warfare），俄方除了能對烏克蘭執行攻擊，也能進行網路戰爭，目前烏國政府，正與包含美國在內的夥伴對話，將訂出「會以制裁回應」的「紅線」。
"No sanctions will be enough until Russian boots withdraw from Ukrainian soil."— The Lead CNN （@TheLeadCNN） February 22, 2022
Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba calls President Biden's sanctions against Russia "just the beginning of the process of deterring President Putin." pic.twitter.com/RtqnixOcbF