俄大舉揮兵烏東 烏克蘭外長：普廷最終目標是要摧毀烏國

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)21日簽署協議,承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)共和國獨立,並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」。對此,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早受訪時指出,普廷的最終目標,是要摧毀烏克蘭。

根據《CNN》報導,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早接受《CNN》主持人泰普(Jake Tapper)專訪,談論目前迫在眉睫的烏俄情勢,並分析未來俄國政府及普廷的下一步的可能作為。

庫列巴認為,普廷的最終目標是摧毀烏克蘭,他對掌控烏國的部分地區,甚至控制整個國家,都不感興趣,同時,他更希望「烏克蘭建國」的思維能徹底失敗。

庫列巴提到,普廷在21日全國電視演說中,承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)共和國獨立一事,可以證明他厭惡烏克蘭的「國家地位」,甚至將烏國視為一個沒有權利存在的國家。

美國總統拜登稍早宣布對俄羅斯國有開發銀行(VEB)、軍方銀行2大金融機構全面封鎖,並針對俄羅斯主權債務(Russian Sovereign Debt)、俄國菁英及其家人祭出「首波制裁」。對此,庫列巴支持拜登的做法,將其視為「重要訊息」,但他認為以目前的狀況來看,這樣的制裁是不夠的。

而對於未來的態勢走向,庫列巴則坦言,俄烏情勢將演變成「混和戰爭」(Hybrid Warfare),俄方除了能對烏克蘭執行攻擊,也能進行網路戰爭,目前烏國政府,正與包含美國在內的夥伴對話,將訂出「會以制裁回應」的「紅線」。

