心虛？ 外媒提問烏克蘭、台灣做比較 中國戰狼尷尬跳針回應

2022/02/23 00:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)宣布承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家,並下令進軍烏東「維和」,讓俄烏局勢更加緊張。中國外交部發言人汪文斌22日被《紐約時報》記者提問烏克蘭議題與台灣問題「是否有相似之處」時,除了沒正面回應,還制式化回答「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

汪文斌22日主持中國外交部例行記者會,有外媒記者提問,中國是否承認烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)和頓內茨克(Donetsk)的分裂主義地區獨立性?汪文斌沒正面回應,僅稱「烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素,中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的,沒有發生變化。中方主張根據聯合國憲章的原則,和平解決爭端,呼籲相關各方保持克制,通過談判化解分歧,避免局勢繼續升級」。

至於中國如何看待對俄羅斯的潛在制裁,以及這是否會對俄羅斯有所幫助時,汪文斌也只重申各國應「保持克制」,透過談判解決分歧,避免局勢繼續升級。

針對《紐約時報》記者提問,俄羅斯堅稱烏克蘭並非「獨立國家」,而中國堅稱台灣是中國的一部分,兩者是否有相似之處?汪文斌也未正面回應,只是重申「世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分」,並宣稱這是無可辯駁的歷史和法理事實;他還稱一個中國原則是公認的國際關係準則,中國人民有堅強決心、堅定意志、強大能力捍衛國家主權和領土完整。

《彭博》記者布克(Matthew Brooker)則在推特指出,中國是否承認烏東分裂主義地區獨立性,「這對中國共產黨來說是一個棘手的兩難問題!如果中共接受普廷的行動,就是認同分裂主義。如果頓內茨克和盧甘斯克可以成為獨立國家,那麼為什麼台灣不能呢?」

