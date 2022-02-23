心虛？ 外媒提問烏克蘭、台灣做比較 中國戰狼尷尬跳針回應

中國外交部發言人汪文斌（見圖）22日被《紐約時報》記者提問烏克蘭議題與台灣問題「是否有相似之處」時，除了沒正面回應，還制式化回答「台灣是中國領土不可分割的一部分」。（美聯社資料照）

2022/02/23 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家，並下令進軍烏東「維和」，讓俄烏局勢更加緊張。中國外交部發言人汪文斌22日被《紐約時報》記者提問烏克蘭議題與台灣問題「是否有相似之處」時，除了沒正面回應，還制式化回答「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

汪文斌22日主持中國外交部例行記者會，有外媒記者提問，中國是否承認烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）的分裂主義地區獨立性？汪文斌沒正面回應，僅稱「烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。中方主張根據聯合國憲章的原則，和平解決爭端，呼籲相關各方保持克制，通過談判化解分歧，避免局勢繼續升級」。

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至於中國如何看待對俄羅斯的潛在制裁，以及這是否會對俄羅斯有所幫助時，汪文斌也只重申各國應「保持克制」，透過談判解決分歧，避免局勢繼續升級。

針對《紐約時報》記者提問，俄羅斯堅稱烏克蘭並非「獨立國家」，而中國堅稱台灣是中國的一部分，兩者是否有相似之處？汪文斌也未正面回應，只是重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並宣稱這是無可辯駁的歷史和法理事實；他還稱一個中國原則是公認的國際關係準則，中國人民有堅強決心、堅定意志、強大能力捍衛國家主權和領土完整。

《彭博》記者布克（Matthew Brooker）則在推特指出，中國是否承認烏東分裂主義地區獨立性，「這對中國共產黨來說是一個棘手的兩難問題！如果中共接受普廷的行動，就是認同分裂主義。如果頓內茨克和盧甘斯克可以成為獨立國家，那麼為什麼台灣不能呢？」

This is a tricky dilemma for China’s Communist Party, where accepting Putin’s actions means endorsing separatism. If Donetsk and Luhansk can be independent nations, then why not Taiwan? https://t.co/8YfrlYMgiZ — Matthew Brooker （@mbrookerhk） February 21, 2022

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