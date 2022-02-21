軍情動態》軍機遭共艦照雷射光 澳洲防長：中國一貫惡劣行為

澳洲國防部部長杜登指控，澳洲軍機近日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射反映中國「一貫惡劣」的行為模式，更駁斥中國媒體「環球時報」言論純屬荒謬的政治宣傳。（歐新社資料照）

2022/02/21 21:27

〔中央社〕澳洲軍機近日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射；澳洲國防部部長杜登指此事件反映中國「一貫惡劣」的行為模式。對於中國媒體「環球時報」指是因澳洲軍機太過靠近中國軍艦所致，杜登也駁斥有關說法純屬荒謬的政治宣傳。

杜登（Peter Dutton）今天接受墨爾本3AW電台訪問，提到澳洲一架P-8A「海神式」巡邏機（P-8A Poseidon）於2月17日，遭一艘出現於澳洲專屬經濟區內的中國軍艦以雷射光束照射。

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對此，杜登指事件反映出中國政府的行為模式。「他們（中國政府）以為採取恐嚇手段，澳洲就會畏縮；不過，我們（澳洲）當然不會。」

杜登提醒，中國軍艦所發射的雷射光，是來自「軍用技術」（military technique）及「軍事等級的設備」（military-grade equipment）。

杜登解釋，中國政府不論是在東海對待日本的方式，還是在中、印邊境對待印度的方式，都是出於「一貫惡劣」的行為模式。

隨著雷射光束照射澳洲軍機事件發生，激起澳洲朝野一致反彈。不過，中國共產黨黨媒「環球時報」隨即發表多篇文章替中國軍艦行為辯護，其中20日報導引述「軍事專家」宋忠平表示：「綜觀美國、澳大利亞（澳洲）偵察機對中國實施抵近偵察的過往，可以斷定是澳大利亞（澳洲）惡人先告狀。」

杜登指出，中國的政治宣傳並非基於事實，聽起來有點「搞笑」（comical）；因此，他情願多關注香港的年輕抗爭者、中國網球名將彭帥，以及其他侵犯人權事件受害者的處境。

杜登向3AW電台表示，澳洲政府已試圖針對事件與中國當局聯絡，目前仍在等待對方回應。他相信，中國之所以對澳洲感到不滿，是因為澳洲於2018年下令禁用華為和中興通訊的5G設備，而且澳洲也多次批評中國將南中國海軍事化的行為。

杜登又認為，在習近平的領導下，中國政府在最近十年來已經變了樣。他指出，中國對待台灣的方式已變得明目張膽，對澳洲和其他國家則採取經濟脅迫手段，又到處收買其他國家的貪官，還試圖讓其他國家成為中國的「朝貢國」（tributary states）；不過，偏偏澳洲拒絕配合中國的作法。

他也強調，澳洲希望與中國公開對話，並且維持良好關係；不過，澳洲不會接受霸凌行為，也不會放棄履行法治的義務。

中國國防部張貼出照片，指控澳洲P-8反潛機在中國軍艦附近投擲聲納浮標，中國軍艦才會用雷射光照射反擊。（圖擷取自中國國防部網站）

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