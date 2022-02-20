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    澳軍機遭中國艦艇雷射 澳總理批「恐嚇行徑」、要北京踹共

    澳洲總理莫里森批評，中國軍艦用雷射光照射澳洲軍機的行為是「魯莽且不負責任的恐嚇行為」。示意圖。（本報合成）

    澳洲總理莫里森批評，中國軍艦用雷射光照射澳洲軍機的行為是「魯莽且不負責任的恐嚇行為」。示意圖。（本報合成）

    2022/02/20 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲空軍一架P-8A「海神式」（Poseidon）海上巡邏機17日在澳洲北部海域遭到中國軍艦以雷射光照射，澳洲政府認為中國此舉已危及澳軍機組員生命安全。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也指責中國軍方的舉動是「魯莽且不負責任的恐嚇行為」，強調澳洲政府將要求北京對此回應。

    綜合外媒報導，中國052D型飛彈驅逐艦「合肥艦」17日航經澳洲北部與新幾內亞南部之間的海域，並以雷射光照射澳軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機。針對此事件，莫里森20日表示，中國軍艦對澳軍偵察機使用雷射的行為是一種恐嚇行為，是一種毫無根據的無端恐嚇，澳洲永遠不會接受這種恐嚇行為。

    莫里森認為，中國這種恐嚇行為不僅僅是他們試圖向澳洲傳達的訊息，而是任何國家面對中國時都有可能會發生的威脅及恐嚇行為，「這也是為什麼印太地區要聯合起來應對威脅」。莫里森強調，雷射光可能會導致飛機失控，從而讓機組人員陷入危險中，「這是一種魯莽且不負責任的行為，不應該發生」。

    澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）告訴英國《Sky News》，這起事件就是中國軍方的侵略性霸凌行為，除了可能導致機組員失明，也會導致設備損壞，「這是種非常激進的行為」。

    澳洲總理莫里森批評，中國軍艦用雷射光照射澳洲軍機的行為是「魯莽且不負責任的恐嚇行為」。圖為澳軍P-8海上巡邏機。（美聯社）

    澳洲總理莫里森批評，中國軍艦用雷射光照射澳洲軍機的行為是「魯莽且不負責任的恐嚇行為」。圖為澳軍P-8海上巡邏機。（美聯社）

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