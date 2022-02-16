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    澳洲公廣負責人：中國施壓太平洋島國播大外宣

    澳洲國旗與中國五星旗。（法新社）

    澳洲國旗與中國五星旗。（法新社）

    2022/02/16 22:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲公營媒體「澳洲廣播公司」（ABC）董事總經理安德森（David Anderson）15日在國會參議院的聽證會上指出，太平洋島國的公共媒體正面臨北京施壓，要播出中國政府產製的內容，這一點格外令人憂心，ABC將擴大在太平洋地區的覆蓋度，扮演更大的「軟外交」角色。

    安德森指出，ABC正透過外交貿易部，與太平洋地區的公營媒體合作，「從他們（太平洋島國公營媒體）傳來的一個最重要資訊，就是對中國施壓他們在太平洋地區播送內容的憂慮」。

    近年澳洲與中國較勁對太平洋島國的影響力，包括透過經濟援助和基礎建設貸款。安德森正爭取政府增加1200萬澳幣資金，協助該台在太平洋地區的播出業務。他說，這項資金在協助在太平洋地區推動「曾經所謂的軟外交」上具有重要性。

    ABC報導，數名媒體專家也已注意到，中國媒體內容在太平洋島國已漸增加，而在此同時，澳洲的內容輸出則逐漸下滑。ABC之前透過外交貿易部出資的「澳洲網」（Australis Network），在印尼、巴布亞紐幾內亞等46國播出，該服務在2014年因預算縮減而停止，但仍保留國際頻道ABC Australia。

    另外，ABC 2017年關閉對太平洋地區的短波廣播，其頻段就慢慢被中國官方對外廣播媒體「中國國際廣播電台」（China Radio International）取代。同時，中國也擴大「中國環球電視網」（CGTN），要求該台「讓中國的聲音被聽見」。

    針對安德森的說法，中國外交部發言人汪文斌16日表示，「澳方有關人士的言論根本代表不了太平洋島國的真實意見，而是刻意散布虛假信息」，「挑撥中國與太平洋島國關係的言論，在島國沒有市場。」

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