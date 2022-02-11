澳大利亞大選在即 中國特工試圖收買候選人被阻止

澳大利亞最大在野黨工黨黨魁艾班尼斯。澳洲媒體揭露，中國間諜試圖收買多位工黨人物，但計畫最後被成功阻止。（美聯社資料照）

2022/02/11 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲即將在今年5月底前舉行國會大選，然而多家澳大利亞媒體今（11）日披露，中國特工曾試圖收買數名反對黨工黨（Labor Party）的候選人，但這起陰謀已被澳洲安全情報組織（ASIO）成功阻止。

澳媒在報導中首先指出，這起陰謀的主使者是一名不具名且與中共關係密切的商界人士，他打算資助某些新南威爾斯州（New South Wales）的候選人，以換取對他們的影響力。新南威爾斯州是澳洲人口最多的一州，首府為雪梨。

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報導接續指出，所幸ASIO偵知並成功挫敗了中共方面的計畫，不過文中並沒有提及事件的時間點或是前後經過。

另外，《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）以及《世紀報》（The Age）兩家媒體在報導中援引了某些消息人士的說法，稱這起事件背後有中國情報機構的身影。

澳大利亞廣播公司（ABC）則指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）已聽取過相關任務匯報。艾班尼斯並堅稱，中國嘗試影響工黨的計畫並沒有成功，因為中方看上的人選最後沒有成為工黨的選舉代表。

他說，「我今天跟伯吉斯（Mike Burgess，ASIO負責人）談過了，他再次跟我確認他沒有對任何我方的候選人有疑慮。」

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