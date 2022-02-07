疾呼必須挺身抵抗中國！ 澳洲防長：否則將失去未來10年

澳洲國防部長杜登強調，澳洲必須在南海與中國對抗。（歐新社）

2022/02/07 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議本週將在澳洲墨爾本舉行，《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）今日頭版刊出澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）說法，並以「杜登：我們必須挺身對抗中國」做為標題。杜登強調，澳洲必須在南海與中國對抗，否則澳洲及盟國將「失去未來10年」。

杜登表示，美國及其盟國先前曾在南海「默許」北京，讓中國在爭議海域建造人工島及軍事基地。並表示他認為公開談論中國議題很重要，主要就是要教育澳洲大眾，並確保不會重演北京過去10年的南海軍事化行動。

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杜登直言：「美國與其他國家默許、允許中國軍事化，以至於中國目前在南海有20個據點，這無助於地區穩定。我認為我們已經失去一段寶貴時間，中國已確保他們在南海的活動能力。如果我們繼續沿著過去那條軌跡前進，我認為我們將失去未來10年時間，我們最好要坦承面對這問題。」

《雪梨晨鋒報》報導提到，杜登自從擔任國防部長以來，曾多次遭澳洲反對黨和國防專家批評，指責杜登的言論惹怒中國，其中最明顯的例子是杜登在去年11月曾說，若美國馳援協防台灣，他「無法想像」澳洲不與美國聯手行動。

杜登對此強調，他是致力確保印太地區的和平，重要的是大家也要意識到澳洲並不是唯一和北京產生緊張關係的國家。針對潛艦國造問題，杜登聲稱澳洲將會在2038年以前獲得第一艘由美英澳安全聯盟（AUKUS）協助建造的核動力潛艦。

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