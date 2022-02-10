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    在指誰？澳洲情報首長：「一個外國政府」企圖干預選舉

    澳洲安全情報組織年度安全威脅評估報告指出，瓦解了「一個外國政府」透過非法資助澳洲候選人，干預即將舉行的澳洲選舉的企圖。圖為澳洲國旗。（彭博檔案照）

    澳洲安全情報組織年度安全威脅評估報告指出，瓦解了「一個外國政府」透過非法資助澳洲候選人，干預即將舉行的澳洲選舉的企圖。圖為澳洲國旗。（彭博檔案照）

    2022/02/10 01:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲情報機關9日發表報告指出，瓦解了「一個外國政府」透過非法資助澳洲候選人，干預即將舉行的澳洲選舉的企圖。不過，情報單位並未指明是哪個外國政府。

    澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）9日發表年度安全威脅評估報告指出，「此案涉及一個與一個外國政府和其情報機構保持著直接且深度聯繫的富人」，這名富有的「操縱傀儡的人」提供數萬元，透過中間人找在政治上有認同度或者「易受到利誘和培養」的合適候選人，聽命於一個外國政府，要祕密促進該外國政府的利益並且削弱澳洲主權。

    勃吉斯沒指明此事涉及的是哪一個外國政府，也沒說即將舉行的「一場澳洲選舉」是聯邦級還是州級，但他說，「我們正目睹對政府各層級、在各州和領地的外國干預企圖」，也提醒澳洲人，今年將舉行聯邦選舉，有必要格外警覺；澳洲將於5月舉行聯邦大選。澳洲2018年制定的反外國干預法，被普遍認為是針對近年愈加嚴重的中國滲透。

    《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）9日報導，勃吉斯這份報告也是首次證實外國滲透和干預，已經取代恐怖主義，被澳洲安全情報組織列為主要的安全疑慮。

    勃吉斯的報告指出，ASIO還瓦解了一個外國情報機構在澳洲的工作網，其鎖定對象包括「現任、前任政府高層官員、學界、商業高層和外國僑民」。

    勃吉斯也特別對網路交友平台上的可疑活動提出關切，他說，「過去2年，數千名有權接觸敏感情資的澳洲人被外國情報人員利用社群媒體盯上」，這些特工擅長利用網路進行吸收工作，「安全局也在像Tinder、Bumble、Hinge這類交友平台追蹤可疑活動」。

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