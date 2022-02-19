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    巡邏軍機遭中國船艦以雷射光束照射 澳洲國防部強力譴責

    澳洲國防部今（19）日表示，一架P-8A「海神式」空軍巡邏機在澳洲北部外海，遭中國人民解放軍戰艦以雷射照射，稍有不慎就可能造成人員傷亡，是重大安全事件，並對中國不專業的做法表達強力譴責。圖為澳洲P-8A海神式巡邏機示意圖。（歐新社檔案照）

    澳洲國防部今（19）日表示，一架P-8A「海神式」空軍巡邏機在澳洲北部外海，遭中國人民解放軍戰艦以雷射照射，稍有不慎就可能造成人員傷亡，是重大安全事件，並對中國不專業的做法表達強力譴責。圖為澳洲P-8A海神式巡邏機示意圖。（歐新社檔案照）

    2022/02/19 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部今（19）日表示，一架空軍巡邏機在澳洲北部遭中國人民解放軍戰艦以雷射照射，稍有不慎就可能造成人員傷亡，是重大安全事件，對中國不專業的做法表達強力譴責。

    《路透》報導，澳洲國防部19日發表聲明指出，一架澳洲空軍P-8A「海神式」（Poseidon）海上反潛巡邏機，在澳洲北部空域巡邏時，遭中國人民解放軍船艦以雷射光照亮。

    對此，澳洲國防部表示：「遭中方以雷射照射飛行機是重大安全事件，這種不專業、不安全的軍事行為，很有可能危及人員生命安全，我們在此表達強力譴責。」

    報導指出，該中國船艦當時正與另一艘軍艦，一同航行穿越澳洲北部與紐幾內亞之間的阿拉弗拉海（Arafura Sea），肇事後已穿越托列斯海峽（Torres Strait）抵達珊瑚海（Coral Sea）。

    據悉，中澳關係自從2018年華為5G在澳洲遭禁後，至今已達冰點。根據澳媒報導，2019年中國軍方也多次在南海以雷射光照射的方式攻擊澳洲軍機飛行員。

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