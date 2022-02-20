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    隨時歡迎到新疆查訪？ 王毅：中共反恐值得國際社會肯定

    中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議上宣稱，歡迎外國人士到新疆查訪。（路透）

    中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議上宣稱，歡迎外國人士到新疆查訪。（路透）

    2022/02/20 20:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅19日晚間，以視訊方式出席第58屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中國專場並發表談話，談及新疆問題時，王毅宣稱中方早就歡迎聯合國官員親自到新疆查訪，宣稱有關新疆存在強迫勞動、再教育營的指控都是謊言和虛假信息。

    綜合中媒報導，王毅在慕尼黑安全會議中國專場上針對涉疆議題表示，「新疆從來不存在所謂系統性的『強迫勞動』，也從來沒有什麼『再教育營』。」他還「正氣凜然」稱，新疆毗鄰世界上恐怖主義和極端勢力集中的地區，極端思想容易滲透到新疆，為應對這些威脅，新疆地方政府才透過「教育」方式開展去極端化工作，「從根本上消除極端主義產生的土壤，取得了非常明顯的成效，得到了新疆各族人民的歡迎和支持。」

    王毅還厚顏反問國際社會：「過去近5年來，新疆地區未再發生任何暴恐事件，各族人民生活在幸福安定的環境中，新疆經濟社會持續穩定發展。這難道不是好事嗎？這難道不是為國際反恐事業作出的貢獻嗎？這難道不是預防性反恐的有益實踐嗎？值得國際社會充分肯定。」

    王毅還一副「不怕鬼敲門」的態度宣稱，「新疆打開大門，歡迎外國人士去新疆參訪，了解事情的真相，中方也早就歡迎聯合國官員親自到新疆，新疆人民也願意同大家進行充分交流。但有一點是肯定的，新疆各族人民不歡迎『有罪推定』式的調查，也堅決反對對中國民族政策的各種偏見和無端指責。」

    可即便中共一再宣稱歡迎外國到新疆查訪，但就算去看也只是看到中共安排的美好劇本，類似的質疑聲音不斷，相關組織也一再要求，必須在擺脫中共監控、完全獨立調查的前提下，到新疆查訪才有意義。

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