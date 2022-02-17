為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    剛果人都是歌手沒養牛？肯亞副總統言論掀波

    肯亞副總統魯托（見圖）近日爆出爭議言論，稱剛果人都是歌手，沒有養牛，因此肯亞的乳製品，在剛果有很大的市場。（資料照，路透）

    肯亞副總統魯托（見圖）近日爆出爭議言論，稱剛果人都是歌手，沒有養牛，因此肯亞的乳製品，在剛果有很大的市場。（資料照，路透）

    2022/02/17 15:04

    〔即時新聞／綜合報導〕肯亞副總統魯托（William Ruto）已宣布將投入今年8月將舉行的總統大選，未料，他近日在一場戶外集會中，竟爆出歧視言論，脫口說出剛果民主共和國（DR Congo）的乳製品市場很大，因為民眾都沒養牛，引發剛果人憤怒。

    根據英媒《BBC》報導，肯亞副總統魯托近日出席戶外政治集會，向民眾談話時表示，肯亞的乳製品在剛果有很大的市場，因為剛果民眾都是歌手，他們沒有飼養母牛，此言論引發剛果人憤怒，有些民眾甚至怒轟，魯托很不尊重人。

    肯亞時間2月16日晚上，魯托則透過聲明指出，很遺憾有人對演說內容產生誤解，強調這次是一場非正式談話，無意對他人做出失禮行為，並再次強調，剛果市場的「機會很大。」

    肯亞駐剛果大使則指出，魯托的言論引發剛果商界及民眾的憤怒；而肯亞駐剛果大使馬薩福（George Masafu）則透過聲明再次消毒，重申肯亞政府與民眾深切尊重與剛果的歷史關係。

    但是，剛果參議員恩坎加（Francine Muyumba Nkanga）仍然相當不滿，她於15日晚間於推特發文表示：「魯托副總統的言論真的無法令人接受，恕我直言，您必須撤回您的聲明，若是剛果沒有一頭牛，肯亞怎麼可能跟我們簽署經濟協定。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    納粹大屠殺爭議言論遭停職2週 非裔影星戈柏回歸談話節目
    2022/02/15 11:08

    納粹大屠殺爭議言論遭停職2週 非裔影星戈柏回歸談話節目
    猴子懂浪漫？英動物園找歌手「唱情歌」 期望提升獼猴交配率
    2022/02/10 19:34

    猴子懂浪漫？英動物園找歌手「唱情歌」 期望提升獼猴交配率

    與疫情共處「三條件」伴您度難關
    慘！民主剛果高壓電線掉落市場 26人遭電死
    2022/02/03 11:20

    慘！民主剛果高壓電線掉落市場 26人遭電死
    女粉爆遭《大嘻哈時代》歌手性侵！長文怒揭：不只我一個
    2022/01/26 16:12

    女粉爆遭《大嘻哈時代》歌手性侵！長文怒揭：不只我一個

    年終獎金理財三招 為自己種一棵年終招財樹
    又有新卦！AV導演曬4張圖驚爆：某歌手找女優約砲
    2022/01/22 15:55

    又有新卦！AV導演曬4張圖驚爆：某歌手找女優約砲
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播