剛果人都是歌手沒養牛？肯亞副總統言論掀波

〔即時新聞/綜合報導〕肯亞副總統魯托(William Ruto)已宣布將投入今年8月將舉行的總統大選,未料,他近日在一場戶外集會中,竟爆出歧視言論,脫口說出剛果民主共和國(DR Congo)的乳製品市場很大,因為民眾都沒養牛,引發剛果人憤怒。

根據英媒《BBC》報導,肯亞副總統魯托近日出席戶外政治集會,向民眾談話時表示,肯亞的乳製品在剛果有很大的市場,因為剛果民眾都是歌手,他們沒有飼養母牛,此言論引發剛果人憤怒,有些民眾甚至怒轟,魯托很不尊重人。

肯亞時間2月16日晚上,魯托則透過聲明指出,很遺憾有人對演說內容產生誤解,強調這次是一場非正式談話,無意對他人做出失禮行為,並再次強調,剛果市場的「機會很大。」

肯亞駐剛果大使則指出,魯托的言論引發剛果商界及民眾的憤怒;而肯亞駐剛果大使馬薩福(George Masafu)則透過聲明再次消毒,重申肯亞政府與民眾深切尊重與剛果的歷史關係。

但是,剛果參議員恩坎加(Francine Muyumba Nkanga)仍然相當不滿,她於15日晚間於推特發文表示:「魯托副總統的言論真的無法令人接受,恕我直言,您必須撤回您的聲明,若是剛果沒有一頭牛,肯亞怎麼可能跟我們簽署經濟協定。」

Mr. Vice Preisident @WilliamsRuto, this is really unacceptable, with all due respect there is a need to withdraw this statement. If #DRC did not have a single cow how could #KENYA signe economic deals with #DRC, @EquityBCDC is currently making money in Congo, this an insult. pic.twitter.com/7qGCN5NdEf