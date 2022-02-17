剛果人都是歌手沒養牛？肯亞副總統言論掀波

肯亞副總統魯托（見圖）近日爆出爭議言論，稱剛果人都是歌手，沒有養牛，因此肯亞的乳製品，在剛果有很大的市場。（資料照，路透）

2022/02/17 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞副總統魯托（William Ruto）已宣布將投入今年8月將舉行的總統大選，未料，他近日在一場戶外集會中，竟爆出歧視言論，脫口說出剛果民主共和國（DR Congo）的乳製品市場很大，因為民眾都沒養牛，引發剛果人憤怒。

根據英媒《BBC》報導，肯亞副總統魯托近日出席戶外政治集會，向民眾談話時表示，肯亞的乳製品在剛果有很大的市場，因為剛果民眾都是歌手，他們沒有飼養母牛，此言論引發剛果人憤怒，有些民眾甚至怒轟，魯托很不尊重人。

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肯亞時間2月16日晚上，魯托則透過聲明指出，很遺憾有人對演說內容產生誤解，強調這次是一場非正式談話，無意對他人做出失禮行為，並再次強調，剛果市場的「機會很大。」

肯亞駐剛果大使則指出，魯托的言論引發剛果商界及民眾的憤怒；而肯亞駐剛果大使馬薩福（George Masafu）則透過聲明再次消毒，重申肯亞政府與民眾深切尊重與剛果的歷史關係。

但是，剛果參議員恩坎加（Francine Muyumba Nkanga）仍然相當不滿，她於15日晚間於推特發文表示：「魯托副總統的言論真的無法令人接受，恕我直言，您必須撤回您的聲明，若是剛果沒有一頭牛，肯亞怎麼可能跟我們簽署經濟協定。」

Mr. Vice Preisident @WilliamsRuto, this is really unacceptable, with all due respect there is a need to withdraw this statement. If #DRC did not have a single cow how could #KENYA signe economic deals with #DRC, @EquityBCDC is currently making money in Congo, this an insult. pic.twitter.com/7qGCN5NdEf — Amb.Francine MUYUMBA NKANGA ???????? （@Muyumba） February 15, 2022

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