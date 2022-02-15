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    納粹大屠殺爭議言論遭停職2週 非裔影星戈柏回歸談話節目

    美國非裔影星暨談話節目主持人戈柏，已於本月14日正式回歸「觀點」節目。（資料照，美聯社）

    美國非裔影星暨談話節目主持人戈柏，已於本月14日正式回歸「觀點」節目。（資料照，美聯社）

    2022/02/15 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔影星暨談話節目主持人戈柏（Whoopi Goldberg）先前因稱「納粹大屠殺」（The Holocaust）無關種族而引發輿論譁然，儘管她已公開致歉，但其所屬電視台仍將她停播2週，而14日她已正式回歸節目，但已不願針對爭議多談。

    根據《CNN》報導，戈柏於上月31日在美國廣播公司（ABC）「觀點」（The View）節目中，稱「納粹大屠殺」的歷史與「種族」無關，而是人類間所發生的「不人道行為」，但此說法並不正確，因為希特勒及納粹認為猶太人是劣等種族。

    對此，戈柏也於2月1日發出聲明致歉，強調「納粹大屠殺」是屬於「人類間的不人道行為」外，「種族」也是另一個肇因，正如同反誹謗聯盟（ADL）執行長格林布拉特（Jonathan Greenblatt）所言，納粹大屠殺是對猶太人的系統性滅絕。

    而本月2日，ABC新聞總裁戈德溫（Kim Godwin）透過記者恩廷（Brian Entin）的推特發聲明指出，她已要求戈柏反省其言論，整個ABC新聞團隊與他們的猶太人同事、友人、家人及社區團結一致，同時宣布將戈柏停職2週處份。

    而戈柏於14日回歸「觀點」節目時則說：「有時候我們做的不夠優雅，但針對主題相關的重要資訊，僅需5分鐘就能取得，這就是大家每天在做的事，我要感謝在我停職時，對我伸出援手的每一個人」，而對種族言論所鬧出的風波，她已不願再多談。

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