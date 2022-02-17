F-35C重擊甲板墜海 美航艦「卡爾文森號」一度喪失戰力45分鐘

由於F-35C事故，美航艦卡爾文森號一度有45分鐘無法讓戰機轉場降落。（美聯社）

2022/02/17 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）上月24日在南海演訓時傳出意外，一架F-35C戰機降落時失控重擊甲板落海，導致飛行員在內的7人受傷，「卡爾文森號」一度無法起降戰機，所幸另一艘航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）提供戰機轉場降落，直到「卡爾文森號」在45分鐘後恢復戰力。

根據《DefenseNews》報導，針對上月「卡爾文森號」在南海F-35C戰機事故，更多事發細節曝光，有不具名國防官員透露，F-35C降落時失控重擊卡爾文森號航艦甲板，戰機在甲板上滑行時接連掃斷了4條攔截索，同時大量碎片噴出導致人員受傷，除了甲板遍布大量碎片外，某些碎片甚至卡進了彈射器軌道內，導致艦載機無法起飛。

請繼續往下閱讀...

幸好當時另一艘航艦「林肯號」正在附近，「卡爾文森號」仍然在空的戰機轉場降落在林肯號上，而在「卡爾文森號」部分，航艦實施了4至5次跑道異物清除作業，同時迅速更換斷掉的4條攔截索，在45分鐘後恢復戰力，而轉降至「林肯號」的艦載機也在當天接近傍晚回到母艦上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法