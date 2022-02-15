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    軍情動態》海域空防提升！美宣布交付菲律賓4架天鷹教練機

    美國駐菲律賓大使館宣布，本月10日已將4架塞斯納172型天鷹教練機交付菲律賓海軍。（圖擷取自U.S. Embassy in Philippines官網）

    美國駐菲律賓大使館宣布，本月10日已將4架塞斯納172型天鷹教練機交付菲律賓海軍。（圖擷取自U.S. Embassy in Philippines官網）

    2022/02/15 15:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐菲律賓大使館（U.S. Embassy in Philippines）近日發布新聞稿指出，美方已於本月10日交付菲律賓海軍飛行聯隊（Naval Air Wing）4架塞斯納172型天鷹（Cessna 172 Skyhawk）小型教練機，做為美方對外軍援計劃的一部分，盼能提升菲國海域空防能力。

    根據《美國駐菲律賓大使館》的官方新聞稿指出，菲律賓時間2月10日，美國政府依照總價580萬美元（約新台幣1.6億元）的對外軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）計劃，將4架塞斯納172型天鷹教練機，移交至位在呂宋島（Sangley Point）甲米地省（Cavite）的菲律賓海軍飛行聯隊。

    2021年12月，美方將4架塞斯納172型天鷹教練機的零組件運抵菲律賓，並於本月10日組裝完成移交菲國海軍；而去年8月及9月，共計24位菲國現役軍人，也親赴美國堪薩斯州的堪薩斯市，接受駕駛及機械工程的課程培訓。

    菲律賓國防部長洛倫札那（Delfin Lorenzana）說：「這些空中資產，能讓海軍飛行員執行包含監控、確保海上水域安全的關鍵任務，可大幅改善海軍能力。」

    美國駐菲律賓大使館代辦（The Philippines Chargé d’Affaires ad interim）瓦里亞瓦（Heather Variava）表示：「此項計劃，展示了美國對菲律賓夥伴的投資，盼能讓菲國獲得長久成功，而兩國也將邁出更大步伐，以持續追求自由、開放的海洋環境。」

    美國駐菲律賓大使館代辦瓦里亞瓦（左1），將象徵塞斯納172型天鷹教練機的鑰匙，交付給菲律賓海軍飛行聯隊。（圖擷取自@USAmbPH推特）

    美國駐菲律賓大使館代辦瓦里亞瓦（左1），將象徵塞斯納172型天鷹教練機的鑰匙，交付給菲律賓海軍飛行聯隊。（圖擷取自@USAmbPH推特）

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