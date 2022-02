軍情動態》海域空防提升！美宣布交付菲律賓4架天鷹教練機

2022/02/15 15:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國駐菲律賓大使館(U.S. Embassy in Philippines)近日發布新聞稿指出,美方已於本月10日交付菲律賓海軍飛行聯隊(Naval Air Wing)4架塞斯納172型天鷹(Cessna 172 Skyhawk)小型教練機,做為美方對外軍援計劃的一部分,盼能提升菲國海域空防能力。

根據《美國駐菲律賓大使館》的官方新聞稿指出,菲律賓時間2月10日,美國政府依照總價580萬美元(約新台幣1.6億元)的對外軍事融資(Foreign Military Financing,FMF)計劃,將4架塞斯納172型天鷹教練機,移交至位在呂宋島(Sangley Point)甲米地省(Cavite)的菲律賓海軍飛行聯隊。

2021年12月,美方將4架塞斯納172型天鷹教練機的零組件運抵菲律賓,並於本月10日組裝完成移交菲國海軍;而去年8月及9月,共計24位菲國現役軍人,也親赴美國堪薩斯州的堪薩斯市,接受駕駛及機械工程的課程培訓。

菲律賓國防部長洛倫札那(Delfin Lorenzana)說:「這些空中資產,能讓海軍飛行員執行包含監控、確保海上水域安全的關鍵任務,可大幅改善海軍能力。」

美國駐菲律賓大使館代辦(The Philippines Chargé d’Affaires ad interim)瓦里亞瓦(Heather Variava)表示:「此項計劃,展示了美國對菲律賓夥伴的投資,盼能讓菲國獲得長久成功,而兩國也將邁出更大步伐,以持續追求自由、開放的海洋環境。」

