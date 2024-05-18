美日韓海巡六月演習 嚇阻中俄

美國駐日大使易曼紐（左）十七日訪問最鄰近台灣的日本離島與那國島與石垣島，與那國島町長糸數健一（右）陪他走訪了島上「日本最西端」石碑。（美聯社）

2024/05/18 05:30

美駐日大使520前登與那國島 「遠眺台灣」

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日美韓三國海巡單位預定下月六日在日本海舉行首次聯合演習。多家日媒報導，在中俄加強對抗歐美姿態的同時，美國有意藉由這次與日韓兩國加強合作，以提升嚇阻力，並確保海洋安全。與此同時，在台灣新任正副總統就職前夕，美國駐日大使易曼紐十七日罕見走訪最鄰近台灣的日本離島與那國島與石垣島，表明美日準備共同應對任何台灣突發事件。

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六月六日在日本海舉行

日本放送協會（NHK）指出，日美韓三國海巡部門的聯合演訓，預定下月六日在福井縣和京都府舞鶴附近的日本海舉行。參加單位有日本海上保安廳、美國海岸警衛隊和南韓海洋警察廳等船艦，這次演訓的目的表面上是為了檢驗搜救方法和能力。讀賣新聞也指出，日韓從二○○七年開始實施搜索救援聯合訓練，美方則派遣巡邏船和無人機參加，透過搜索救助、通信等訓練提高互相操作性。

聯合演訓將定期舉行

去年八月在美國舉行的美日韓領袖峰會上，三國一致同意為實現自由開放的印太，將在海洋安保上攜手合作，並成立相關的合作架構。三國海巡部門本月九日簽署相關文件，確認將加強橫向合作。未來還計畫合作為東南亞和太平洋島國的海上保安部門提供支援，以提高其在搜救和打擊非法捕撈等方面的能力。報導說，日美韓聯合演訓除將定期舉行外，還將在「建構海域意識」（MDA）方面，加強與東南亞、太平洋島國的合作。

展現美日因應台灣有事

另一方面，美國駐日大使易曼紐在十七日搭乘美國軍機前往與那國島和石垣島，這是美國大使首次正式訪問這兩座離島，也是沖繩歸還日本之後，首次有美國軍機使用民營的與那國機場。日本朝日新聞報導指出，易曼紐的到訪被認為是考量到台灣有事，為了確保美軍在日本自衛隊「西南移防」最前線立足點而進行的布局。

易曼紐訪日本最西端

易曼紐在社群平台發文表示，他或許是第一個訪問與那國島的美國大使，但絕非最後一個。易曼紐抵達與那國島後，町長糸數健一陪他走訪了島上「日本最西端」的石碑，還說明在該島上，天氣良好時可遠眺台灣。易曼紐隨後還拜會了陸上自衛隊與那國駐屯地和當地漁會，並與島民做了交流，之後轉往石垣島，視察自衛隊石垣駐屯地，並參觀了海保巡邏船。

易曼紐拜訪石垣島漁民之後，在社群平台Ｘ貼文大酸中國，指中國全面禁止日本水產品進口，但卻不禁止中國漁民在日本海域捕魚，這是中國「雙贏」的新詮釋。

美國駐日大使易曼紐（左）十七日抵達石垣島視察陸上自衛隊駐屯地時，遭遇反戰民眾示威，抗議沖繩變成戰場。（美聯社）

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