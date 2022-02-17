軍情動態》加速現代化！美陸戰隊「濱海防空營」夏威夷成軍

本月11日，美國海軍陸戰隊在夏威夷陸戰隊基地，為建軍首支「濱海防空營」舉行小型典禮。（圖擷取自DVIDS官網）

2022/02/17 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊（MARINE CORP）指出，已於2月11日在美軍夏威夷陸戰隊基地，為建軍首支「濱海防空營」（Littoral Anti-Air Battalion，LAAB）舉行小型典禮，未來將成為「第3陸戰隊濱海團」（3rd LAAB）其中一個關鍵編制，有望讓軍隊現代化進程更進一步。

根據《美國印太司令部》（USPACOM）15日所發出的新聞稿，美國時間2月11日，海軍陸戰隊於夏威夷陸戰隊基地，正式成立「濱海防空營」，儘管該單位並不會在幾年內完全投入服役陣容，但卻象徵著海軍陸戰隊邁出「2030兵力設計」（Force Design 2030）步伐的第一步。

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新聞稿指出，未來將納入「第3陸戰隊濱海團」的「濱海防空營」，其能協助管理近期解編的第3海軍陸戰團第2營（2nd Battalion, 3rd Marine Regiment）裝備與設施，並續行兵推等實驗，以支持海軍陸戰隊部隊設計的現代化目標。

新聞稿提到，目前關於「濱海防空營」的運作細節仍在規劃中，但海軍陸戰隊盼能讓其協助廣布於亞太地區（Pacific region）的「濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，MLR）小組，提供他們關鍵的支持與保護。

儘管「第3陸戰隊濱海團」將成為一個新的編制單位，但對海軍陸戰隊而言，包含防空、空中監視、預警、空中管制、前方彈藥及燃料補給等工作，皆非嶄新任務，新的挑戰應該是海軍陸戰隊，要如何組織及使用3rd LAAB這個單位。

海軍陸戰隊阿諾德中校（Lt. Col. James R. Arnold，右）及營士督貝加拉諾士官長（Sgt. Maj. John E. Bejarano，左）授與營旗，象徵第3陸戰隊濱海團，再次成軍。（圖擷取自DVIDS官網）

美國海軍陸戰隊多蒂上校（Craig R. Doty）於「濱海防空營」建軍儀式上發表談話。（圖擷取自DVIDS官網）

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