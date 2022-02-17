為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》加速現代化！美陸戰隊「濱海防空營」夏威夷成軍

    本月11日，美國海軍陸戰隊在夏威夷陸戰隊基地，為建軍首支「濱海防空營」舉行小型典禮。（圖擷取自DVIDS官網）

    本月11日，美國海軍陸戰隊在夏威夷陸戰隊基地，為建軍首支「濱海防空營」舉行小型典禮。（圖擷取自DVIDS官網）

    2022/02/17 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊（MARINE CORP）指出，已於2月11日在美軍夏威夷陸戰隊基地，為建軍首支「濱海防空營」（Littoral Anti-Air Battalion，LAAB）舉行小型典禮，未來將成為「第3陸戰隊濱海團」（3rd LAAB）其中一個關鍵編制，有望讓軍隊現代化進程更進一步。

    根據《美國印太司令部》（USPACOM）15日所發出的新聞稿，美國時間2月11日，海軍陸戰隊於夏威夷陸戰隊基地，正式成立「濱海防空營」，儘管該單位並不會在幾年內完全投入服役陣容，但卻象徵著海軍陸戰隊邁出「2030兵力設計」（Force Design 2030）步伐的第一步。

    新聞稿指出，未來將納入「第3陸戰隊濱海團」的「濱海防空營」，其能協助管理近期解編的第3海軍陸戰團第2營（2nd Battalion, 3rd Marine Regiment）裝備與設施，並續行兵推等實驗，以支持海軍陸戰隊部隊設計的現代化目標。

    新聞稿提到，目前關於「濱海防空營」的運作細節仍在規劃中，但海軍陸戰隊盼能讓其協助廣布於亞太地區（Pacific region）的「濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，MLR）小組，提供他們關鍵的支持與保護。

    儘管「第3陸戰隊濱海團」將成為一個新的編制單位，但對海軍陸戰隊而言，包含防空、空中監視、預警、空中管制、前方彈藥及燃料補給等工作，皆非嶄新任務，新的挑戰應該是海軍陸戰隊，要如何組織及使用3rd LAAB這個單位。

    海軍陸戰隊阿諾德中校（Lt. Col. James R. Arnold，右）及營士督貝加拉諾士官長（Sgt. Maj. John E. Bejarano，左）授與營旗，象徵第3陸戰隊濱海團，再次成軍。（圖擷取自DVIDS官網）

    海軍陸戰隊阿諾德中校（Lt. Col. James R. Arnold，右）及營士督貝加拉諾士官長（Sgt. Maj. John E. Bejarano，左）授與營旗，象徵第3陸戰隊濱海團，再次成軍。（圖擷取自DVIDS官網）

    美國海軍陸戰隊多蒂上校（Craig R. Doty）於「濱海防空營」建軍儀式上發表談話。（圖擷取自DVIDS官網）

    美國海軍陸戰隊多蒂上校（Craig R. Doty）於「濱海防空營」建軍儀式上發表談話。（圖擷取自DVIDS官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列再度攻擊敘利亞 飛彈空襲大馬士革南部
    2022/02/17 11:46

    以色列再度攻擊敘利亞 飛彈空襲大馬士革南部
    軍情動態》F-35C比F-35B更有利抗中！ 美陸戰隊可能買更多
    2022/01/11 11:53

    軍情動態》F-35C比F-35B更有利抗中！ 美陸戰隊可能買更多

    與疫情共處「三條件」伴您度難關
    軍情動態》應對中國威脅 美陸戰隊司令：須改變美軍太平洋部署
    2020/09/27 15:50

    軍情動態》應對中國威脅 美陸戰隊司令：須改變美軍太平洋部署
    軍情動態》美軍夏威夷飛訓 出動多架「魚鷹」及「超級種馬」
    2020/05/21 16:35

    軍情動態》美軍夏威夷飛訓 出動多架「魚鷹」及「超級種馬」

    新鮮美味上菜！跟著阿慶師動手做大蔥料理
    軍武新知》提高登陸火力壓制能力 美軍實測MV-22B自衛武器系統
    2020/05/06 10:27

    軍武新知》提高登陸火力壓制能力 美軍實測MV-22B自衛武器系統
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播