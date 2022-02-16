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    軍情動態》中國兩棲飛機「鯤龍」將2度試飛 外媒點破其瓶頸

    AG600。（法新社）

    AG600。（法新社）

    2022/02/16 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年完成海上首飛後，中國自製大型水陸兩用飛機「鯤龍」AG600趕進度，近日完成引擎測試，後續將進行2度試飛。若AG600試飛順利並正式服役，將成世界上最大的兩棲飛機，但缺點也十分明確，就是發動機較為過時。

    AG600機長37公尺、翼展38.8公尺、載重53.5噸，2017年進行陸上首飛；2018年水上首飛；2020年成功海上試飛後，2021年年底組裝完畢，擬定今年可交付服役。

    根據《南華早報》報導，中國航空工業集團表示，AG600的4個引擎於8日完成測試，並已完成100多個小時的模擬試飛，累積大量數據，持續改進設計，很快就能再度試飛，離正式服役已不遠。

    AG600除了能用於救援救災，更能滿足戰略需求，讓解放軍具備在第一島鏈的遠洋快速支援能力；中國若將其部署於海南省，就能在4小時內快速抵達南海各處，藉此掌控區域優勢。

    若AG600順利試飛並服役，就將超越日本US-2和俄羅斯的BE-200，成為世界上最大的兩棲飛機。

    但報導也指出，AG600和其他中製飛機面臨相同的技術瓶頸，那就是發動機過於過時。

    AG600使用的渦輪螺旋槳發動機是WJ-6，也就是蘇聯時期的Ai-20系列，這款發動機於1958年蘇聯授權後，在中國大量生產。

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